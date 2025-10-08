Случи ли се наистина "Революцията на дроновете" на бойното поле в Украйна?

Неотдавнашните нахлувания на дронове на Русия в Полша и Румъния предизвикаха тревога в Европа. За Брюксел това изглеждаше като политически сигнал за готовността на Москва да ескалира. Но епизодът разкри и технологичното неравенство на Запада. От около 20 руски дрона-примамки Gerbera, преминали границата с Полша, 15 до 17 не бяха прихванати и просто паднаха сами от небето, когато горивото им свърши. Малкото свалени струваха скъпо на НАТО, отстреляни от ракети въздух-въздух AMRAAM, които струват близо два пъти повече от самите дронове. А в това не се включва и цената на подготвянето на изтребители.

След години наблюдение на кървавата баня на руско-украинския фронт, много военни анализатори стигнаха до заключението, че дроновете са отприщили необратима революция във войната, която е направила западните доктрини почти остарели. Предупрежденията им често заглушават гласовете на други експерти, които твърдят, че настоящото господство на дроновете е по-малко революция, отколкото смесица от импровизации, маскиращи слабостите на двете армии. При други обстоятелства, на други бойни полета, различни методи и инструменти могат да се окажат решаващи. Ето защо, скептиците твърдят, Западът не е нужно да се конкурира с Русия и Китай, като произвежда милиони дронове; той просто трябва да се научи как да се бори с тях. Meduza разкрива така наречената „революция на дроновете“ – и какво може да означава тя за бъдещето на войната.

Какво е „революцията на дроновете“?

Украинските оценки сочат, че през 2025 г. повече от 70% от загубите на бойното поле от двете страни са причинени от дронове. Тази статистика е само груба илюстрация на по-широката „революция на безпилотните летателни апарати“. Поне в тази конкретна война дроновете не само са заменили други видове оръжия, но и са променили тактиките, оперативното изкуство и дори стратегията.

Руслан Пухов, член на Обществения съвет на руското Министерство на отбраната и директор на московския Център за анализ на стратегии и технологии, дава може би най-пълното описание на тази промяна, използвайки войната в Украйна като пример от реалния свят. Неговата оценка се споделя от много западни експерти и военни офицери от различни страни.

Пухов твърди, че дроновете и техните сензори са фундаментално върхът на комуникационна система, която може да предава огромни обеми информация, включително видео, в реално време до много различни „потребители“. Тази връзка, от сензора на дрона до командира, почти е заличила традиционната „мъгла на войната“. В продължение на хилядолетия най-добрите командири са били славени заради способността си да предвиждат движенията на противника. Днес обаче хиляди дронове над бойното поле и зад фронтовите линии разкриват вражеската активност и я подават директно на командирите в реално време.

Логичната следваща стъпка е тези дронове да бъдат въоръжени така, че целта да може да бъде ударена веднага щом бъде открита, като времето между разузнаването и удара се свива почти до нула. Дори по-слабо развитите армии внезапно са получили както разузнавателни възможности, така и милиони прецизни боеприпаси. Скоро, казва Пухов, командирите на всяко ниво ще имат прозрачно бойно поле пред себе си и ще могат просто да изберат подходящите средства за удар по всяка забелязана цел. Каквото и да се види, ще бъде унищожено незабавно - и на някои участъци от фронта това вече е реалността.

Според Пухов, тази промяна е преобърнала дългогодишен принцип на оперативното изкуство. В Украйна, както на фронта, така и на 10-15 километра в тила, вече е невъзможно да се масово концентрират сили и техника, както командирите са правили от векове. Прикриването и разпръскването са заменили концентрацията: войските, оръжията, щабовете и складовете за боеприпаси трябва да бъдат скрити и разпръснати. Пробивите на бронираните машини дълбоко във вражеските линии - видът операции, върху които са се градили миналите войни - сега са невъзможни, докато едната страна не постигне абсолютно превъзходство с дронове както над бойното поле, така и над тила.

Дроновете вече ефективно са завладели небето (макар и само близо до земята). Те могат да заплашат конвенционалните военноморски сили в морето и са на път да се превърнат в гръбнака на сухопътните сили на фронтовата линия, твърди Пухов. След като бъдат интегрирани с изкуствен интелект, сателитно разузнаване и сателитни комуникации, те ще могат да нанасят удари на почти всяка дълбочина. Накратко, Пухов вярва, че който се надява да спечели войните на постиндустриалните общества, първо ще трябва да потисне дроновете на противника и да установи господство със собствените си безпилотни системи във въздуха и на земята.

Преди три години идеите, изложени от Пухов, щяха да звучат почти фантастично. Сега те са основани на реалността: в много отношения революцията на дроновете вече частично се е разгърнала на бойното поле в Украйна. Разпространението на разузнавателни дронове и безпилотни летателни апарати камикадзе наистина направи практически невъзможно концентрирането на сили.

Самата фронтова линия е изтъняла до поразителна степен. Докато дори преди година и половина роти и дори батальони са държали отбранителни позиции или са предприемали атаки, днес боевете често се водят от групи от само двама до петима пехотинци или войници на мотоциклети. Тези малки части се опитват да се промъкнат зад вражеските линии и да консолидират позициите си там. Както техните снабдителни линии, така и тези на защитаващите се войски все по-често се поддържат от дронове. Точно зад фронта десетки или дори стотици оператори на дронове работят, за да покрият бойното поле, унищожавайки всичко, което се движи в дълбочина от 10 до 15 километра (шест до девет мили). А с неотдавнашното разпространение на сигнално-ретранслаторни дронове, този обхват сега се простира до 30 километра (над 18 мили).

И все пак тази картина все още не е достатъчна за „необратимата революция“, която някои описват. Това е така, защото освен дроновете, комуникационните системи и числеността на пехотата, и двете армии остават поразително слаби. Например, руските аерокосмически сили разполагат само с няколкостотин съвременни самолета, а темпът им на използване – броят на бойните полети на самолет на ден – е далеч под този, който западната коалиционна авиация постигна в Ирак и Югославия преди две до три десетилетия. Тъй като украинската противовъздушна отбрана никога не е била потискана, руските самолети действат само от десетки километри зад фронтовата линия, хвърляйки планиращи бомби или изстрелвайки ограничен брой крилати и въздушно-балистични ракети.

Ситуацията с авиацията на Украйна е още по-лоша: арсеналът ѝ от сравнително модерни самолети, произведени в Западна Англия, наброява по-малко от 30, а общият ѝ инвентар от реактивни изтребители и бомбардировачи, включително самолети от съветската епоха, преоборудвани за западни боеприпаси, е само около сто. Близо четири години бойни загуби и износване са взели своето. Изправени пред превъзходството на Русия във въздуха и противовъздушната отбрана, украинските пилоти трябва да извършват сложни маневри само за да изстрелят планиращи бомби, което ограничава ефективния им обхват.

Артилерията също е изчерпана. През първите две години на войната тя беше доминиращото оръжие, но темпото на огъня изразходва голям дял от световните запаси от боеприпаси. Тъй като производството не е в състояние да се справи с темпото, много огневи мисии са прехвърлени на дронове. Тези безпилотни летателни апарати могат да бъдат изключително прецизни - дроновете с оптично насочване могат да влитат през прозореци или люкове и да позволят на оператора да атакува целта вътре - но това не ги прави супероръжия.

И двете страни твърдят, че произвеждат няколко милиона дрона всяка година, но това не се превръща в милиони или дори стотици хиляди унищожени цели. От двете страни на фронта десетки хиляди войници биват убивани всяка година - и това е като се има предвид, че дроновете са само едно от оръжията в играта. След като се преброят и ранените, е вероятно по-малко от 10% от дроновете действително да уцелят цел, дори ако се приеме, че всяка жертва съответства на един удар с дрон.

И двете армии са станали силно зависими от операторите на дронове. В една статия, западен доброволец, воювал за Украйна, описва безпомощността на украинските войски, когато са лишени от подкрепата на безпилотни летателни апарати. Междувременно, много рекламираната революция на изкуствения интелект - обещанието за напълно автономни рояци дронове, способни да летят от изстрелване до цел без човешко ръководство - все още не се е материализирала. Всеки дрон все още изисква свой собствен оператор. Във война, където работната сила е оскъдна, десетки хиляди обучени оператори могат да бъдат недостъпен лукс.

„Революцията на дроновете“ на украинското бойно поле е задвижвана до голяма степен от евтини, достъпни граждански технологии и от военни служители, готови да ги възприемат незабавно. Почти всички дронове са изградени от китайски части, много от които са произведени по западни лицензи. Сателитните комуникации идват от частни компании, като Русия се подслушва незаконно в терминалите на SpaceX. Докато световната търговия продължава, разпространението на тези технологии не може да бъде спряно. В по-широк глобален конфликт, водена от Китай коалиция може да вземе превес във войната с дронове.

В същото време, дори с милиони дронове, които сега се използват, „мъглата на войната“ не се е вдигнала. И двете армии все още могат да преместят резерви в ключови сектори, а противниците им имат малък начин да ги спрат – фактор, също толкова решаващ, колкото и дроновете, за създаването на днешната патова ситуация. Дроновете камикадзе направиха бързите пробиви на бронираните машини почти невъзможни, но резервите, изпратени в застрашени райони, все още са в състояние да спрат бавния напредък. Всъщност маневрената война вече беше приключила до края на 2022 г., когато все още имаше сравнително малко дронове в употреба.

И може би най-показателното е, че Украйна не печели войната – въпреки че имаше предимство в броя, качеството и организацията на своите дронове на различни етапи от конфликта. В крайна сметка, по-решаващите фактори остават по-голямата армия на Русия, нейното превъзходство във въздуха и огромната му артилерийска огнева мощ.

А какво да кажем за армиите на НАТО?

Засега членовете на НАТО изостават от Украйна и Русия – и евентуално Китай – в производството и използването на дронове камикадзе. Ако решат, разбира се, западните страни биха могли да вложат ресурсите си в производството на милиони малки безпилотни летателни апарати. Подтикнати от потока от бойни кадри, идващи от Украйна всеки ден, някои видни гласове на Запад – от Илон Мъск до бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмит – призоваха САЩ и НАТО да прекратят скъпите оръжейни програми и да се насочат към дронове, които, според тях, са очевидно бъдещето на войната.

Но по-консервативните военни експерти виждат нещата по различен начин. Те твърдят, че дроновете не са променили фундаментално баланса на силите между НАТО и неговите противници, нито са променили установения подход на Запада за спечелване на войни.

Джъстин Бронк, експерт по бойна авиация в мозъчния тръст Кралски институт за обединени служби (RUSI), формулира проблема по следния начин: за три години бойни действия нито Украйна, нито Русия са демонстрирали, че разполагането на дронове в масов мащаб - стотици хиляди или дори милиони - може да доведе до военна победа. Вместо това войната е създала един вид „зависимост от дронове“ сред пехотните части, които се колебаят да действат, освен ако нямат прикритие от безпилотни летателни апарати. Също така, отбелязва Бронк, западните военни изостават от Русия и Украйна както в използването на дронове, така и в защитата срещу тях - запълването на тази празнина би изисквало огромни инвестиции.

В същото време Съединените щати се радват на огромно предимство във въздуха, казва Бронк. Специализираните части на ВВС се обучават специално за потискане на вражеската противовъздушна отбрана. Вярно е, че американските пилоти никога не са се сблъсквали със система за противовъздушна отбрана от мащаба на руската - или дори украинската - в реален бой. Но цялата доктрина за потискане на вражеската противовъздушна отбрана (SEAD) първоначално е била създадена, за да се противопостави на страните от Варшавския договор, които са разположили още по-силни мрежи за противовъздушна отбрана. Разбира се, дроновете също могат да бъдат полезни в тази област. Израел използва дронове с FPV срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, а Украйна направи същото срещу руски ракетни батареи земя-въздух.

Ако руската противовъздушна отбрана бъде неутрализирана - вероятен изход от конфликт между НАТО и Русия - съюзническите самолети биха могли да поразяват цели по фронта и дълбоко в тила с относителна безнаказаност, според Бронк. И те биха могли да го направят най-вече с евтини боеприпаси, като свободно падащи бомби, снабдени с американски комплекти за насочване Joint Direct Attack Munition (JDAM), които са подобни на комплектите UMPK, които Русия използва днес. Всеки JDAM струва около 20 000 до 30 000 долара - по-малко от един руски дрон Geran.

Заслужава да се отбележи, че тежките дронове, които вече са на въоръжение в американската армия - както разузнавателни, така и ударни модели - бяха широко възприемани като остарели след първата година от пълномащабната война в Украйна. Дори хусите в Йемен успяха да ги свалят многократно. Но в сценарий, при който вражеската противовъздушна отбрана е потисната, тези безпилотни летателни апарати отново биха могли да бъдат много ефективни.

Бронк заключава, че НАТО не е нужно да се конкурира с Русия, като произвежда милиони малки дронове. Москва вече е много напред както в използването им, така и в противодействието им. Където Русия има малък шанс обаче, е в борбата срещу западната пилотирана авиация.

Въпреки това, Западът е изправен пред два съществени проблема. Първо, без участието на САЩ, европейските съюзници сами вероятно биха се затруднили да потиснат руската противовъздушна отбрана. Въпреки численото си предимство в съвременните самолети, те не разполагат със специализирани инструменти за демонтиране на голяма, многопластова система. Второ, нито Европа, нито Съединените щати все още не са разработили стабилна система за противодействие на руски дронове - уязвимост, подчертана за пореден път от неотдавнашното нахлуване на дронове в Полша.

Как се борите с дронове?

Както Meduza съобщи по-рано, Украйна и Русия са до голяма степен неуспешни в опитите си да противодействат на дронове. Сега НАТО е изправен пред същите предизвикателства. От една страна, западните военни изостават както от руската, така и от украинската армия по практически опит. От друга страна, именно тази разлика им дава предимство: те могат да се учат от грешките, които и двете страни вече са допуснали. НАТО има и уникалната възможност да тества своите системи директно на бойното поле в Украйна. Същите решения се обсъждат и изпробват тук, както в Украйна и Русия: системи за електронна война от всякакъв мащаб, автоматични зенитни оръдия, евтини ракети-прехващачи, дронове-прехващачи, лазерни оръжия и системи за микровълново излъчване.

Министерството на отбраната на САЩ е разпоредило на военната и отбранителната промишленост да постигнат „електромагнитно и въздушно-литорално господство“ до 2027 г. По-просто казано: да се реши проблемът с малките дронове. Това няма да е лесно, тъй като ресурсите вече са ограничени. До същия този срок Пентагонът иска да разположи огромен нов флот от дронове и да го разпредели между всички видове въоръжени сили. С други думи, въпреки скептицизма на някои експерти, американските военни се готвят да влязат изцяло в надпреварата с дронове - и дори отмениха програмата си за атакуващи хеликоптери Apache, за които се очакваше да доминират в това нисковъздушно пространство.

Ясно е, че защитата от дронове трябва да бъде многопластова и многостепенна. Вероятно никога няма да има технология, която да е „сребърен куршум“. Друго усложнение е, че наличните днес контрамерки са или експериментални прототипи, или системи, чиито боеприпаси струват много повече - понякога с порядъци повече - от дроновете, които са предназначени да свалят.

Бюрокрацията е друга пречка. Както Украйна, така и Русия започнаха с твърди, бавно развиващи се командни системи. Но и двете армии се адаптираха. Дизайнът и софтуерът на дроновете се актуализират постоянно, както и контрамерките и тактиките на войските, използвани срещу тях. Тази отвореност към иновации им позволи да са в крак с войната с дронове - включително чрез копиране на решенията на другия.

На Запад предизвикателството на бюрократичната ригидност е признато, но дебатът за реформата остава ограничен до голяма степен до експертните среди. Рискът е, че докато скъпите западни системи за борба с дронове действително достигнат бойното поле, те може вече да са остарели - особено предвид бързия напредък в машинното зрение и изкуствения интелект.

И така, случила ли се е „революцията на дроновете“?

По-точно е да наречем това, което наблюдаваме, демократизация на технологиите: възможности, които някога са принадлежали на най-богатите и най-модерните армии - особено в разузнаването, комуникациите и прецизните удари - сега са широко достъпни.

В началото на десетилетието изглеждаше, че стандартът за „демократичен“ дрон ще бъде средно голям БЛА, който може да се рее с часове на средна височина (до около 5000 метра), да ловува с бордови сензори и да атакува цели с малки прецизни бомби или ракети - архетипите са турският Bayraktar и китайският Wing Loong. Още в първата година от пълномащабната война в Украйна обаче руската противовъздушна отбрана сякаш опроверга тази концепция (ранни предупредителни знаци вече се бяха появили в Сирия и Либия, където „Байрактар“ се сблъска с руски системи за противовъздушна отбрана с малък обсег).

Вместо това на преден план излязоха малки и много малки барикадни боеприпаси: FPV квадрокоптери и дронове камикадзе с фиксирани крила със среден и дълъг обсег. В руско-украинската война очевидните им слабости – а именно ограничен обсег и полезен товар, както и уязвимост към електронна война – бяха смекчени чрез умна организация, тактически проницателно използване и просто разполагане на огромни флотилии от дронове.

Но тези подходи вероятно далеч не са окончателни и тези дронове вероятно не са единствените видове, които ще оформят военните конфликти в близко бъдеще. „Байрактар“ и „Винг Лунг“ остават изключително актуални, когато противникът няма адекватна противовъздушна отбрана с малък и среден обсег.

Видовете дронове, контрамерките и тактиките ще продължат да се развиват. И тяхното използване не спира паралелното развитие на други военни технологии и концепции, като бронирани машини, маневрена война и практиката за концентриране на сили и огнева мощ, за да се смаже противник – дълго време основният метод за победа над противника.