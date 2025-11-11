IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха мъж за вандализъм в гробищен парк в Троян

Извършителят е криминално проявен и е задържан

11.11.2025 | 18:31 ч. 1
БГНЕС

Мъж от Троян е задържан за поругаване на надгробни плочи, съобщават от Областната дирекция на МВР-Ловеч. Инцидентът е станал тази сутрин около 9 часа, когато в Районното полицейско управление в Троян е получен сигнал от служител на гробищния парк, разположен на ул. “Криволак“, че е открил бутнати и разрушени надгробните плочи на пет паметника. 

Полицията е провела издирване, след което е установено, че извършителят е 20-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, съобщава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство по чл.164 ал.2 от Наказателния кодекс, в ход са процесуално-следствени действия, като работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч. 

Съответният член се отнася до оскверняване, унищожаване или нанасяне на повреда върху религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи, гробове или надгробни паметници и се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева, каза адвокат Дончо Чонов от Адвокатска колегия – Ловеч.

криминално проявен гробищен парк вандализъм Троян
