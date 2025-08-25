IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима журналисти са загинали при израелския удар по болница в Газа

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа

25.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:09 ч.
Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, съобщава Франс прес.

Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Агенция Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва Асошиейтед прес, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.
Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара. / БТА

Газа журналисти израелски удар смърт болница
