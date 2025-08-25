Бебе почина от недохранване в Газа, “не е познавало нищо друго освен война“

Едногодишно бебе почина от недохранване на фона на ескалиращата криза с глада в Газа, съобщиха хуманитарни работници, които се опитаха да я спасят.

Санаа Мансур ал-Лахам никога не е познавала живота без война, преди да почине в болница на територията през юли в резултат на продължителен хранителен дефицит и липса на адаптирано мляко, според благотворителната организация “Човечество и приобщаване“, пише The Independent.

По-рано този месец говорителят на ООН Стефан Дюжарик предупреди, че гладът и недохранването в Газа са на най-високите си нива от началото на войната.

Според ООН, през юли близо 12 хиляди деца под петгодишна възраст са били с остро недохранване, включително над 2500 с тежко недохранване, най-опасното ниво. Световната здравна организация заяви, че броят им вероятно е подценен.

В петък, глобалният наблюдател на глада, Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC), обяви, че 514 хиляди души, близо една четвърт от палестинците в Газа, сега изпитват глад.

Въпреки широкото международно осъждане, израелските военни изглежда са готови да продължат със следващия етап от сухопътната си офанзива срещу най-големия град на територията, град Газа, което предизвиква опасения, че здравната криза само ще се влоши. Смъртта на бебето Сана е само един пример за страданията, които се случват.

“Санаа е родена по време на войната“, казва един от специалистите по рехабилитация Хайтам Абу Хадрус, който е бил част от екипа, грижещ се за бебето. “Тя беше малко момиченце, което не знаеше нищо за жестокостта на света, в който попадна. Още от първия ѝ дъх хуманитарната ситуация в Газа се влошаваше ден след ден. Достъпът до храна, мляко или лекарства стана почти невъзможен. Още от първия си ден тя се сблъска с условия, за които никое дете не би трябвало да знае.“

Международната благотворителна организация “Humanity & Inclusion’s rehabilitation” заяви, че за първи път е разбрала за тежкото положение на Санаа, когато изтощена и отчаяна млада майка влязла в приют на ООН в училище “Ал Хакер“ в Дейр ал Балах, със счупена една ръка и момиченце в скута.

“Тя изглеждаше изтощена - физически и емоционално - след като тичаше от една болница в друга през Ивицата Газа, търсейки отговори, надежда и някой, който да ѝ каже какво не е наред с дъщеря ѝ“, казва Хадрус. “Детето ѝ, някога радостно и игриво, внезапно се промени след висока температура. Тя спря да плаче, вече не се движеше както преди, не се търкаляше и не взаимодействаше. Просто стоеше неподвижно, движейки леко главата и крайниците си, сякаш потъваше в тишина.“

Оказа се, че Санаа има забавяне в развитието, обяснява благотворителната организация. Медицинските експерти казват, че високата температура при кърмачетата може да е признак на сериозна инфекция, която може да причини трайно неврологично увреждане, ако не се лекува незабавно – често срещано явление, предвид недостига на медицински заведения в Газа.

Недохранването отслабва развиващия се мозък и имунната система, увеличавайки риска от неврологични проблеми. Тялото на Санаа вероятно не е имало резерви за борба, когато треската я е ударила, а състоянието ѝ би се влошило без правилно хранене или медицинска намеса.

Humanity & Inclusion казва, че надеждата се е възродила за кратко през март, когато екипът им е започнал физиотерапевтични сесии със Санаа, за да ѝ помогне да възстанови движението си, заедно с трудова терапия и психосоциална подкрепа. След три сесии те съобщили, че Санаа може да се преобръща и да седи с минимална опора. “Майка ѝ се разплака от радост“, казва Хадрус и добавя: “Това е първият път, когато вижда истинска надежда от месеци.“

Но тази надежда не е траяла дълго. Въпреки медицинските грижи, които Санаа е получила, както и преместването ѝ в болница “Шухада ал-Акса“ в Дейр ал-Балах, състоянието на бебето се е влошило. На 17 юли Санаа умира от глад, казва благотворителната организация.

“Санаа е повече от просто случай – тя не е статистика“, казва Хадрус. “Тя беше дете – живот, роден във война, който се изправи пред света с мълчаливи очи и си тръгна твърде рано. В нейната история има не само скръб, но и въпрос към света: колко още деца ще позволим да изчезнат, преди гладът в Газа да бъде признат за извънредната ситуация, която наистина е?

“Тази трагична загуба подчертава спешната нужда от незабавно и постоянно прекратяване на огъня и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ, както и от продължаваща подкрепа и интервенции за уязвими групи, като хора с увреждания и деца”, казват от благотворителната организация.

Според здравното министерство на Газа в четвъртък, 271 палестинци, включително 112 деца, са починали от недохранване от началото на войната. Израел оспорва данните, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че съобщенията за глад са “лъжи“, разпространявани от Хамас, и че всяко страдание на територията се дължи на терористичната групировка.

“Над 100 хиляди камиона с помощи са влезли в Газа от началото на войната, а през последните седмици масивен приток на помощи наводни Ивицата с основни храни и причини рязък спад на цените на храните, които се сринаха на пазарите“, се казва в изявление на израелското министерство, отричайки съобщенията за глад.

Повече от 62 хиляди палестинци са били убити от 7 октомври 2023 г. насам, според здравни служители в Газа. Атаките на Хамас на 7 октомври убиха около 1200 души, а около 250 бяха пленени.

Тъй като хуманитарната ситуация достига “катастрофални“ нива, Humanity & Inclusion заявява, че бие тревога за “опустошителното и необратимо“ въздействие на глада в Газа, особено върху хората с увреждания и децата. “Това, на което сме свидетели, е не само криза, причинена от човека, но и такава, която бързо създава поколение хора с доживотни увреждания, причинени пряко от продължително недохранване и липса на достъп до основни помощи.“

“Тъй като гладът засяга всички в ивицата Газа, той оставя непропорционално въздействие върху децата и хората с увреждания. Недохранването е водеща причина за увреждания – рискуваме цяло поколение да се роди с увреждания поради гладуващи и недохранени майки”, споделя Джордж Греъм, изпълнителен директор на благотворителната организация.