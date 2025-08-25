Навроцки блокира закон за удължаване на помощите за украинските бежанци

Полският президент Карол Навроцки блокира законопроект за удължаване на детските надбавки за всички украински бежанци в Полша. Той заяви, че само родителите, които работят, трябва да ги получават.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. около един милион бежанци са се заселили в Полша – повечето от тях жени и деца.

Полша е ключов поддръжник на Украйна и основен транзитен маршрут за западната помощ, но нагласите на обществото към украинците са се влошили, предаде АФП.

Навроцки обеща да намали социалните помощи по време на предизборната си кампания преди победата си на изборите на 1 юни.

„Няма да променя решението си и считам, че (тази помощ) трябва да се ограничи само до украинците, които са ангажирани да работят в Полша“, каза той.

Законът, предложен от проевропейското правителство на Полша и приет от парламента, щеше да удължи детските надбавки до март 2026 г.

Настоящата система за детски надбавки ще изтече в края на септември.

Навроцки настоя, че украинците, които не работят в Полша, не трябва да имат право на безплатно медицинско обслужване, както е сега.

„Това ни поставя в ситуация, в която полските граждани, в собствената си страна, са по-зле третирани от нашите украински гости“, обясни той.

Полският президент е внесъл свой законопроект за съкращаване на социалните помощи за украинците.

Министър-председателят Доналд Туск критикува ветото, но правителството му не разполага с необходимите две трети от гласовете в парламента, за да отмени решението.

„Не можем да наказваме хората за това, че са загубили работата си – особено невинни деца. Това е азбуката на човешкото достойнство“, написа министърът на труда Агнешка Дзиемианович-Бак в X.

Неотдавнашен доклад, изготвен от Deloitte за Агенцията на ООН за бежанците, установи, че украинските бежанци имат положително нетно въздействие от 2,7% върху брутния вътрешен продукт (БВП) на Полша, пише БГНЕС.