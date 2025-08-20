Неидентифициран обект експлодира в нива в Източна Полша

Неидентифициран обект падна в царевична нива и се взриви през нощта в село Осини в Люблинската област в Източна Полша, която граничи с Украйна, съобщи полицията в сряда, съобщава Ройтерс.

Взривът е счупил прозорци на няколко къщи, но никой не е пострадал, се казва в доклада. Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се добавя още в съобщението.

Сирени за въздушна тревога са виели около час над границата във Волинска и Лвовска области на Украйна, се разбира от съобщения от военните, публикувани в Telegram.

Съобщения за въздушни атака в тези региони няма.

“Опитваме се да установим какъв би могъл да е обектът. Полиция и пожарникари са на място“, каза говорителят на полицията в окръг Луков Марек Йозвик.