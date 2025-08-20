IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Неидентифициран обект експлодира в нива в Източна Полша

Взривът е счупил прозорци на къщи, няма пострадали

20.08.2025 | 16:45 ч. Обновена: 20.08.2025 | 17:02 ч. 4
Pixabay

Pixabay

Неидентифициран обект падна в царевична нива и се взриви през нощта в село Осини в Люблинската област в Източна Полша, която граничи с Украйна, съобщи полицията в сряда, съобщава Ройтерс. 

Взривът е счупил прозорци на няколко къщи, но никой не е пострадал, се казва в доклада. Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се добавя още в съобщението.

Сирени за въздушна тревога са виели около час над границата във Волинска и Лвовска области на Украйна, се разбира от съобщения от военните, публикувани в Telegram.

Съобщения за въздушни атака в тези региони няма.

“Опитваме се да установим какъв би могъл да е обектът. Полиция и пожарникари са на място“, каза говорителят на полицията в окръг Луков Марек Йозвик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша неидентифициран обект взрив царевична нива
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem