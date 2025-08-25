Тръмп обмисля среща с Ким Чен Ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отново се надява да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, след като отправи необичайна атака срещу президента на Южна Корея Ли Дже Мюн часове преди началото на преговорите с него.

Тръмп, който се срещна с Ким Чен Ун три пъти по време на първия си мандат, похвали отношенията им и заяви, че го познава „по-добре от всеки друг, с изключение на сестра му“.

„Някой ден ще се видим. Очаквам с нетърпение да го видя. Той се отнасяше много добре с мен“, каза той.

Американският президент твърди, че Северна Корея изстрелва по-малко ракети, откакто той се върна в Белия дом на 20 януари, предаде АФП.

Тръмп се похвали, че е разрешил седем войни в рамките на седем месеца от началото на мандата си – спорно твърдение – но мълчи по въпроса за Северна Корея, въпреки необичайно личната дипломация по време на мандата му от 2017 до 2021 г.

Републиканецът веднъж заяви, че той и Ким „са се влюбили“. Срещите им намалиха напрежението, но не доведоха до трайно споразумение.

Оттогава Ким е изградил близки отношения с Русия, включително изпращане на войски да се сражават срещу Украйна, и се е отказал от всякакви опити за разоръжаване на ядрената програма на Северна Корея, пишше БЖНЕС.