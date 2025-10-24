IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марко Рубио: Бъдещото управление в Газа все още не е съгласувано окончателно

US държавен секретар не вярва, че Израел ще анексира Западния бряг

24.10.2025 | 16:01 ч. 1
Reuters

Reuters

“Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени в ивицата Газа, съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, ще трябва да бъдат съставени от държави, срещу които Израел "не възразява", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Рубио, който е на посещение в Израел, каза, че бъдещото управление в Газа все още не е съгласувано окончателно между Израел и страните партньори, но подчерта, че то не може да включва "Хамас".

Държавният секретар на САЩ добави, че всяка потенциална роля на Палестинската автономна власт в бъдещото управление в ивицата предстои да бъде дефинирана.

Американският държавен секретар добави още, че не вярва, че Израел ще анексира Западния бряг, като омаловажи гласуването в Кнесета тази седмица за приемането на два законопроекта.

Рубио каза, че израелските законодатели са провели гласуването като политически ход, за да злепоставят вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава AFP.

“Достатъчно е да кажем, че не смятаме, че това ще се случи“, обясни Рубио по време на посещение в ръководения от САЩ Център за гражданско-военно сътрудничество в югозападната част на Израел.

