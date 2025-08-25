Тръмп: Путин не иска да се среща със Зеленски, защото не го харесва

Руският президент Владимир Путин избягва да се среща с украинския си колега Володимир Зеленски, защото „не го харесва“.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп, съобщи „Киев Индипендънт“.

Тръмп се срещна поотделно с Путин и Зеленски този месец като част от усилията си да посредничи за мир, но не беше постигнат пробив и Русия продължи да нанася удари по украински градове.

„Всеки мой разговор с него е добър разговор“, каза президентът на САЩ пред репортери в Овалния кабинет. „И тогава, за съжаление, бомба е разтоварена в Киев или някъде другаде, и тогава аз се ядосвам много за това. Мисля, че ще приключим войната. Трудно е... Странни неща се случват по време на война“.

По време на речта си на 25 август Тръмп направи противоречиви изявления относно възможността за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Той заяви, че възнамерява да организира среща между лидерите на Украйна и Русия, но след това добави, че тя може и да не се състои.

„Те наистина не се харесват. Честно казано, мислех, че най-лесно ще бъде с Русия и Украйна. Но се оказа, че има големи конфликти между личностите“, добави републиканецът.

Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом на 18 август, три дни след първата си среща с Путин в Аляска. След срещата украинският президент каза, че Киев е готов да проведе безусловни преговори с Москва.

Украинският лидер заяви, че мирните преговори трябва да се отнасят до отвлечениете украински деца от Русия, връщането на окупираните територии и финансирането за подкрепа на военните усилия на Украйна.

Зеленски отбеляза, че повече от 30 страни, включително европейски държави, Канада и Япония, са готови да подкрепят гаранциите за сигурност на Украйна. Някои от тях са изразили готовност да предоставят миротворчески сили, разузнавателна информация и подкрепа за противовъздушната отбрана.