IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Си Цзинпин: Русия и Китай трябва заедно да защитават интересите си

Страните трябва да запазят традиционно приятелство, добави лидерът

26.08.2025 | 12:05 ч. Обновена: 26.08.2025 | 14:09 ч. 29
Reuters

Reuters

Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието в усилията си за изграждане на "по-справедлив" световен ред, заяви китайският президент Си Цзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа.

"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че след две седмици може да наложи "тежки" санкции на Русия в зависимост от това дали има напредък в прекратяването на руската инвазия, припомня Ройтерс. По-рано този месец Тръмп се срещна с колегата си Владимир Путин в Аляска, но не успя да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.

Свързани статии

Вчера милиардерът републиканец обяви, че Китай трябва да увеличи износа за САЩ на редкоземни магнити, или  в противен случай ще наложи на Пекин "200-процентни мита".

Председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които  индийския министър-председател Нарендра Моди, в рамките на форум за сигурност.

Индийските износители се готвят за влизането в сила от утре на нови 25-процентни мита като наказание за това, че Делхи купува руски петрол.

Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война. / БТА
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Си Цзинпин Владимир Путин Русия Китай интереси
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem