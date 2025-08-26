Си Цзинпин: Русия и Китай трябва заедно да защитават интересите си

Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието в усилията си за изграждане на "по-справедлив" световен ред, заяви китайският президент Си Цзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа.

"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че след две седмици може да наложи "тежки" санкции на Русия в зависимост от това дали има напредък в прекратяването на руската инвазия, припомня Ройтерс. По-рано този месец Тръмп се срещна с колегата си Владимир Путин в Аляска, но не успя да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.

Вчера милиардерът републиканец обяви, че Китай трябва да увеличи износа за САЩ на редкоземни магнити, или в противен случай ще наложи на Пекин "200-процентни мита".

Председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които индийския министър-председател Нарендра Моди, в рамките на форум за сигурност.

Индийските износители се готвят за влизането в сила от утре на нови 25-процентни мита като наказание за това, че Делхи купува руски петрол.

Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война. / БТА

