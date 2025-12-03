ПГ АПС настоя за незабавна оставка на правителството и разписване на пътна карта за избори

Парламентарната група "Алианс на права и свободи“ (АПС) настоя в декларация от парламентарната трибуна за незабавна оставка на правителството и разписване на пътна карта за провеждане на честни и прозрачни парламентарни избори.
Народното събрание да осигури технически и функционален бюджетен преход, за да се предотврати колапсът на финансовата система и финансовите разплащания, посочи още Севим Али, зам.-председател на групата.
От ПГ АПС предлагат и да се създаде широк обществен и граждански експертен съвет, който да гарантира надпартиен контрол на изборния процес. Призоваваме европейските ни партньори да обърнат сериозна внимание на всичко, което се случва в България, поиска Али.
В декларацията се отбелязва още, че страната е изправена пред тежка икономическа криза, а провалът на приемането на държавния бюджет е категорично доказателство за неспособността на действащото правителство да управлява, да осигурява предвидимост, стабилност и защита на обществения интерес. Бюджетът обективно е основният договор между държавата и гражданите, който те сключват всяка година. Когато властта не успява да постигне политически консенсус , за да гарантира основни системи като здравеопазване, социални дейности, образование, означава разпад на държавността, изтъкна Севим Али. Проваленият бюджет сега е резултат от дълбоката политическа безпътица, липсата на визия, компетентност и морал. Българските граждани не трябва да плащат цената на безотговорното управление, а масовото гражданско недоволство заяви несъгласието с този модел и формат на управление, прочете Севим Али.