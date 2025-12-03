ПГ АПС настоя за незабавна оставка на правителството и разписване на пътна карта за избори

Парламентарната група "Алианс на права и свободи“ (АПС) настоя в декларация от парламентарната трибуна за незабавна оставка на правителството и разписване на пътна карта за провеждане на честни и прозрачни парламентарни избори.

Народното събрание да осигури технически и функционален бюджетен преход, за да се предотврати колапсът на финансовата система и финансовите разплащания, посочи още Севим Али, зам.-председател на групата.

