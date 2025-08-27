Американец почина в адски мъки след като жена му го заля с киселина

Мъж от Флорида почина дни след като беше открит заключен в стая, облян с киселина и крещящ от болка – нападение, за което полицията твърди, че е извършено от съпругата му, която сама е подала сигнала на телефон 911.

Жертвата е идентифицирана като Робърт Хейдън. Той бил атакуван миналата седмица в дома си в Ню Порт Ричи, Флорида, съобщиха от местната полиция. В официалното изявление името му не беше посочено, но вестник Tampa Bay Times потвърди самоличността.

Във връзка с убийството е арестувана Чуанин Хъ, съпруга на Хейдън.

Инцидентът се разиграл на 21 август (четвъртък), когато органите на реда получили сигнал за домашно насилие. При пристигането си полицаите открили мъж в тежко състояние със сериозни химически изгаряния, нанесени от корозивно вещество. Пострадалият бил откаран в болница в Тампа, но починал в неделя сутринта.

Според полицейския доклад, цитиран от Tampa Bay Times и People, Хъ заключила съпруга си в спалнята, като укрепила вратата с дървен лост и жица, прикрепена към ключалката. Когато служителите на реда пристигнали, отвътре се чували виковете на Хейдън, предаде WFLA, позовавайки се на разказа на разследващите.

Следствието заключило, че нападението е било умишлено. Чуанин Хъ признала пред полицията, че е опитала да убие съпруга си.

Двамата са сключили брак едва преди година – през август 2024 г. – но към момента на трагедията вече са били в процес на развод, сочат съдебни документи.

Хъ е обвинена в убийство от първа степен и в нанасяне на тежка телесна повреда чрез утежнено нападение. Засега не е ясно дали е направила официални изявления в съда или дали има адвокат, който да я представлява.