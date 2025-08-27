Администрацията на Тръмп иска да спре плащанията за чуждестранна помощ

Администрацията на президента Доналд Тръмп поиска във вторник от Върховния съд на САЩ да се намеси в усилията й да задържи милиарди долари от чуждестранни хуманитарни организации и да отмени съдебната заповед, която я задължава да продължи да извършва плащания, пише Ройтерс.

Министерството на правосъдието на САЩ отбеляза, че консервативното мнозинство в съда с 6-3 гласа е постановило, че по-рано този месец решението на Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия с 2-1 гласа трябва да бъде отменено.

Въпреки това решение, съдебната заповед, издадена от съдия Амир Али от окръжния съд във Вашингтон, остава в сила, след като миналата седмица федералният апелативен съд отказа да я отмени. Али отхвърли подобно искане в понеделник.

Тръмп наложи 90-дневна пауза на цялата чуждестранна помощ на 20 януари, денят, в който той встъпи в длъжност за втори мандат в Белия дом.

Неговата изпълнителна заповед беше последвана от агресивни действия за ликвидиране на USAID, основната агенция за чуждестранна помощ на САЩ, включително поставянето на голяма част от персонала й в отпуск и проучване на възможността бившата независима агенция да бъде прехвърлена към Държавния департамент.

Две нестопански организации, които получават федерално финансиране, AIDS Vaccine Advocacy Coalition и Journalism Development Network, заведоха съдебен процес, в който твърдят, че замразяването на финансирането от Тръмп е незаконно.

Администрацията на Тръмп в своето заявление до Върховния съд заяви, че средствата, отпуснати от Конгреса и предмет на съдебната заповед, възлизат на десетки милиарди долари, от които около 12 милиарда долара трябва да бъдат изразходвани от Държавния департамент на САЩ преди 30 септември, когато изтича срокът им.

Администрацията на Тръмп коментира още, че без намесата на съдиите ще бъде принудена да продължи да извършва плащания преди датата на изтичане на срока, „пренебрегвайки преценките на изпълнителната власт по отношение на външната политика относно това дали да се преследват отмени и да се възпрепятства диалогът между властите“.