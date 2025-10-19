Над 4 400 българки са диагностицирани с рак на гърдата през миналата година

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

През 2024 г. 4492 българки са диагностицирани с рак на гърдата, а от 2020 до 2024 г. е нараснала със 100% честотата на рака на гърдата сред жени в много млада възраст. Това каза д-р Йордан Спиридонов, член на Българското дружество по образна диагностика на гърда и инициатор на националната кампания "Самопрегледай се!", по време на откриването на арт инсталация по повод днешния Световен ден за борба с рака на гърдата.

Инсталацията, част от националната кампания „Самопрегледай се“, е пред НДК и символизира смелостта да се говори открито за заболяването. Д-р Спиридонов благодари на заместник-председателя на Столичния общински съвет Ваня Тагарева и на общинския съветник д-р Антон Койчев, съдействали информационните материали да достигнат до всички диагностично-консултативни центрове в София, както и на Министерството на здравеопазването.

Ежемесечно да се преглежда жената, да потърси лекаря си, което ще помогне болестта да се открива в ранен стадий и да бъде лекувана, призова лекарят. По думите му, тази диагноза не трябва да се приема като присъда, тъй като открит навреме, карциномът е лечим.

Целта е популяризиране на адекватни мерки за ранно откриване на рака на гърдата, каза д-р Иво Гергов, председател на дружеството. Ракът на гърдата трудно може да бъде преборен, но може да бъде търсен и намиран в ранни форми и да бъде лечим. По този начин неговото влияние ще бъде значително намалено и затова призоваваме всички жени осъзнато и системно да се обръщат към лекари специалисти, допълни той.

В днешния Световен ден за борба с рака на гърдата си напомняме колко е крехка границата между здравето и болестта, но и колко сила има в осъзнатата грижа за себе си, каза Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването.

Арт инсталацията е красиво послание и символ на женствеността, на смелостта и на онази вътрешна светлина, която не угасва дори в най-трудните моменти, допълни тя.

Днес е денят, в който говорим за превенция на рак на млечната жлеза и денят, в който благодарим на лекарите за делото им, за ежедневната грижа, която полагат за нас, каза Ваня Тагарева.

Кампанията е организирана от Българското дружество по образна диагностика на гърда, с подкрепата на Министерството на здравеопазването, на Столичната община, на Университетската многопрофилна болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Националния дворец на културата.