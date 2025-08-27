Лиса Кук отказва да се подчини на заповедта на Тръмп да напусне Федералния резерв

Президентът Доналд Тръмп обяви, че уволнява члена на управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук по обвинения в измама свързана с ипотеки. Кук е първата жена от афроамерикански произход, заемаща такъв пост в американската централна банка.

В кратък коментар Лиса Кук заяви, че "няма основание съгласно закона" Тръмп да я уволни. Премахването ѝ от управителния съвет на Федералния резерв може да бъде оспорено пред Федерален съд или евентуално пред Върховния съд на САЩ.

Американският президент публикува писмото до Лиса Кук, с което обявява уволнението и в социалната си мрежа "Трут Сошъл". Тръмп написа: "С настоящото сте отстранена от позицията Ви в Съвета на управителите на Федералния резерв, считано от този момент", добавяйки, че твърденията по неин адрес "поставят под въпрос нейната компетентност и надеждност като финансов регулатор".

Миналата седмица директорът на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пулт обвини Лиса Кук във фалшифициране на документи, за да получи по-благоприятни условия по ипотечни заеми. Конкретно, според Пулт през 2021 г. Лиса Кук е посочила апартамент в Атланта, Джорджия и дом в Ан Арбор, Мичиган, като основни жилища, когато е теглила заеми, като по закон може да посочи само едно от двете. От агенцията съобщиха, че са отнесли въпроса до Министерството на правосъдието.

Решението на Доналд Тръмп да отстрани член на Федералния резерв е прецедент със 111-годишна давност. По решение на Конгреса от 1913 година държавният глава на САЩ може да прави това само с основателна причина.

Американските агенции припомнят, че преди да постъпи на работа във Федералния резерв през 2022 година, след номинация на бившия президент Джо Байдън, Лиса Кук е работила като професор по икономика в университета на щата Мичиган. /БНР