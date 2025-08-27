Затвор грози туристка, танцувала на пилон, издигащ турското знаме ВИДЕО

Треньорка по гимнастика може да бъде осъдена на затвор в Турция, след като беше обвинен в "неуважение" към националното знаме в видеоклип, публикуван в социалните медии.

Жена, известна само като "Мержем", сподели видеоклип в своя Instagram акаунт "blittem", в който се вижда как тя изпълнява акробатични елементи около флагштока на замъка Учхисар в Кападокия.

Видеото е заснето на фона на залез слънце и я показва как изпълнява гимнастически упражнения около пилона под турското знаме и пред посетители. С надпис "когато Босна среща Турция", видеото досега е било гледано над 186 000 пъти в социалната медийна платформа, преди да бъде премахнато.

DİREK DANSINA SORUŞTURMA 🔴 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025

Властите в офиса на губернатора на Невшехир потвърдиха, че са започнали наказателно разследване и че жената може да бъде подведена под отговорност по два отделни члена от турския Наказателен кодекс.

В изявление, публикувано в X, областната администрация на Невшехир заяви:

„Главната прокуратура на Невшехир е започнала съдебно разследване срещу чужденката по членове 300 и 301 от турския Наказателен кодекс. Този отвратителен инцидент, който считаме за неуважение към националните и духовни ценности на нашата нация, се следи с изключителна грижа и чувствителност от нашата областна администрация.“

Съгласно член 300, обидата или неуважението към турското знаме – включително „разкъсване, изгаряне или подобни действия“ – се наказват с до три години лишаване от свобода.

Замъкът Учхисар е най-високата точка в Кападокия и се смята, че е служил като стратегическа крепост от византийската епоха до Османската империя. Днес крепостта с височина 197 фута е популярна туристическа дестинация, предлагаща панорамна гледка към региона.

Видеото на танцьорката, която е от Босна и Херцеговина, предизвика разделителни мнения в интернет.

"Неуважение към нашето знаме, проявете малко възпитание", гласи един коментар в социалните медии под нейния пост, а друг добавя: "Много съжалявам, но турското знаме не е място, където може да се танцува."

"Всъщност ние уважаваме знамето си... Това не е пилон за стриптизьорки", написа трети потребител.

Туристката отхвърли вълната от негативни коментари в интернет като "тесногръди", добавяйки, че "всички турци, които бяха там онзи ден", са били "възхитени", съобщи The Mirror.

Други потребители на социалните медии се притекоха на помощ, за да я защитят:

"Тези, които мислят, че тя проявява неуважение към знамето, са изгубили ума си." "Ако е толкова свещено, защо е осеяно със стикери?", написа друг профил в Instagram.

Инцидентът се случва след като жена в Адана беше арестувана по същия член, след като скъса знаме и го хвърли в кошче за боклук през 2021 г.