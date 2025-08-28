Зеленски назначи Олга Стефанишина за посланик на Украйна в САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви в специално видеообръщение Олга Стефанишина за посланик на Украйна в САЩ. Той съобщи това в канала си в Telegram.

"Току-що разговарях с Олга Стефанишина, сега новият посланик на Украйна в Съединените американски щати. Официалните процедури са завършени - днес подписах указ за назначаване на посланика.

Определих ключови задачи за актуализиране на работата на нашето посолство и основното е да се изпълнят напълно всички споразумения с Вашингтон - нашите споразумения с президента Тръмп, и преди всичко в сектора на отбраната. В много отношения дългосрочната гаранция за сигурността на Украйна зависи от отношенията с Америка'', коментира Зеленски решението си.

''На масата са две украински предложения, това са силни предложения. Това е споразумение за оръжия за Украйна, това е споразумение за съвременни дронове за Съединените щати. И ние разчитаме на бърз напредък в отношенията.

Благодарен съм на Оксана Маркарова. Оксана представляваше Украйна във Вашингтон през всички тези години на пълномащабна война - много трудна мисия. И Украйна винаги е била чута в Съединените щати. Искам да ѝ благодаря за тази работа. Вече говорихме за по-нататъшно сътрудничество и предложих Оксана Маркарова да продължи да бъде в екипа - да работи за Украйна“, обобщава Зеленски.

На 17 юли украинският президент номинира Стефанишина за нов посланик на Украйна във Вашингтон.

Стефаниншина преди това заемаше длъжността на министър на европейската интеграция.