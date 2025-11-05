IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мима е първата мечка в Белица, която заспа зимен сън

В паркща са настанени 15 мецани

05.11.2025 | 07:31 ч. 3
Снимка БГНЕС

Първата мечка в парка край Белица заспа зимен сън. След топлите дни, изпълнени с обилно и вкусно похапване, забавление във водните басейни и игри сред природата, Мима заспа своя зимен сън, съобщиха от управата.

Тази година Мима е първата мечка, която, старателно подготвила бърлогата си, вече се наслаждава на студените месеци в уют и спокойствие. Скоро след това обаче, към нея се присъединили Станди и Ива. 

Паркът продължава да бъде отворен, но с намалено работно време, за да се осигури повече спокойствие и уединение за мечките, подготвящи себе си и бърлогите си за дългия сън.

В парка в Белица са настанени 15 мечки.

Тагове:

белица мечки мима зимен сън
