Откриха паметната плоча на актрисата Надя Тодорова в Асеновград

Любимката на публиката е участвала е в повече от 40 филма

05.11.2025 | 07:39 ч. 3
Снимка БГНЕС

Официално беше открита паметната плоча на актрисата Надя Тодорова в Асеновград, съобщиха от общината. 100-годишнината от рождението й бе поводът за създаването на плочата в нейна памет, монтирана на сградата на Начално Читалище „Родолюбие" в града.

На събитието присъстваха зам.-кметът на общината инж. Петър Петров, дъщеря й Антоанета Теменугова, актьорът и близък приятел и колега на Надя - Стефан Попов, още много нейни почитатели и близки, както и общественици и граждани.

Всички я помнят, като изключително талантлива и сърцата жена. Името й е познато не само в Асеновград, но и в цяла България. Тя беше ненадминат майстор на запомнящи се, макар и епизодични роли.

Официалната церемония приключи с поднасяне на цветя пред паметната плоча на актрисата.

Надя Тодорова е родена на 01.11.1925 г. в Асеновград. Участвала е в повече от 40 филма и е удостоена със званието „Почетен гражданин на Асеновград".

надя тодорова паметна плоча асеновград актриса
