В Сената на Мексико си спретнаха хубав бой по време на химна ВИДЕО

Опозицията обвини правителството в работа с картелите

28.08.2025 | 13:54 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:28 ч. 13
В сряда в мексиканския Сенат избухна насилие, след като лидерът на опозицията Алехандро "Алито" Морено нападна председателя на камарата Херардо Фернандес Норона.

Инцидентът, белязан от удари с юмруци, блъскания и викове, се случи точно в края на заседанието, по време на изпълнението на националния химн.

Алехандро Морено, лидер на Институционално-революционната партия (PRI), гневно се приближи до подиума и обвини председателя на Сената Херардо Фернандес Нороня, че не му е дал думата. Той го бутна, след това започна многократно да го удря по главата, като същевременно повали мъж на земята, който се опита да се намеси.

Физическата конфронтация идва след разгорещена размяна на думи между двамата сенатори, съобщава Ройтерс. Морено осъди венецуелския президент Николас Мадуро за предполагаеми връзки с мексикански картели и намекна, че управляващата партия на Морена е замесена в незаконни дейности. Нороня отрече обвиненията.

Дебатът се засили, когато проправителственото мнозинство обвини PRI и Националната партия за действие (PAN), че призовават за военна намеса на САЩ срещу картелите. Опозицията отрече тези обвинения, според AFP, цитирана от Agerpres.

Напрежението беше подхранено и от интервю, дадено за американския канал Fox News от консервативния сенатор Лили Телес, който говори за проникването на картели в мексиканското правителство. Успоредно с това американската преса съобщи, че президентът Доналд Тръмп е упълномощил въоръжените сили на САЩ да действат срещу латиноамериканските картели, определени като "глобални терористични организации".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Мексико Сенат картели бой
