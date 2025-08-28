В Сената на Мексико си спретнаха хубав бой по време на химна ВИДЕО

В сряда в мексиканския Сенат избухна насилие, след като лидерът на опозицията Алехандро "Алито" Морено нападна председателя на камарата Херардо Фернандес Норона.

Инцидентът, белязан от удари с юмруци, блъскания и викове, се случи точно в края на заседанието, по време на изпълнението на националния химн.

Алехандро Морено, лидер на Институционално-революционната партия (PRI), гневно се приближи до подиума и обвини председателя на Сената Херардо Фернандес Нороня, че не му е дал думата. Той го бутна, след това започна многократно да го удря по главата, като същевременно повали мъж на земята, който се опита да се намеси.

🚨Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

Физическата конфронтация идва след разгорещена размяна на думи между двамата сенатори, съобщава Ройтерс. Морено осъди венецуелския президент Николас Мадуро за предполагаеми връзки с мексикански картели и намекна, че управляващата партия на Морена е замесена в незаконни дейности. Нороня отрече обвиненията.

Дебатът се засили, когато проправителственото мнозинство обвини PRI и Националната партия за действие (PAN), че призовават за военна намеса на САЩ срещу картелите. Опозицията отрече тези обвинения, според AFP, цитирана от Agerpres.

Напрежението беше подхранено и от интервю, дадено за американския канал Fox News от консервативния сенатор Лили Телес, който говори за проникването на картели в мексиканското правителство. Успоредно с това американската преса съобщи, че президентът Доналд Тръмп е упълномощил въоръжените сили на САЩ да действат срещу латиноамериканските картели, определени като "глобални терористични организации".