Тръмп се надява Китай "да помогне" в отношенията с Русия

25.10.2025 | 09:01 ч. 10
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан". "Бих искал да видя Китай да ни помага".

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс.

