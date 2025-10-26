IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Мъж уби свой съсед в Ямболско, сам се предаде

Той е стрелял с ловна пушка

26.10.2025 | 16:00 ч. 6
Снимка: Pixabay/sluehr3g

Снимка: Pixabay/sluehr3g

Мъж простреля с ловна пушка свой съсед в частен имот в ямболското село Тенево.

Сигналът е подаден около 7 часа сутринта от 56-годишният стрелец, който сам се обадил на тел. 112.

Към мястото незабавно са насочени полицейски служители. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.

Простреляният е починал на място. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, съобщи бТВ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ловна пушка убийство ямболско
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem