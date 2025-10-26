IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Паста с шунка и сметана

Рецептата Dnes: Паста с шунка и сметана

Много вкусна

26.10.2025 | 16:27 ч.
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 320 г паста penne
  • 150 г варена шунка
  • 300 мл течна сметана за готвене
  • 2 супени лъжици доматено пюре

Приготвяне:

  • Пресен магданоз, на вкус
  • сол и черен пипер на вкус
  • зехтин на вкусНарежете магданоза на ситно и го оставете настрана. 
  • Нарежете шунката на малки парченца и я запържете в тиган с малко зехтин за няколко минути. 
  • Добавете течната сметана.
  • След това сложете и доматеното пюре. 
  • Оставете да къкри на слаб огън за 10 минути. 
  • Междувременно сварете пастата според инструкциите на опаковката. 
  • Когато пастата е готова може да я отцедите. 
  • Прехвърлете я в тигана със соса. 
  • Добавете и малко от водата, в която се е варила, около ½ черпак. 
  •  Изключете котлона, разбъркайте с малко зехтин и черен пипер. 
  • Поднесете в чиния и гарнирайте с нарязан магданоз.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

