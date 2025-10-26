Рецептата Dnes: Паста с шунка и сметана

Съставки:
- 320 г паста penne
- 150 г варена шунка
- 300 мл течна сметана за готвене
- 2 супени лъжици доматено пюре
Приготвяне:
- Пресен магданоз, на вкус
- сол и черен пипер на вкус
- зехтин на вкусНарежете магданоза на ситно и го оставете настрана.
- Нарежете шунката на малки парченца и я запържете в тиган с малко зехтин за няколко минути.
- Добавете течната сметана.
- След това сложете и доматеното пюре.
- Оставете да къкри на слаб огън за 10 минути.
- Междувременно сварете пастата според инструкциите на опаковката.
- Когато пастата е готова може да я отцедите.
- Прехвърлете я в тигана със соса.
- Добавете и малко от водата, в която се е варила, около ½ черпак.
- Изключете котлона, разбъркайте с малко зехтин и черен пипер.
- Поднесете в чиния и гарнирайте с нарязан магданоз.
