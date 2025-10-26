IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола е паднала в отводнителен канал, извън нея е намерено тяло

Водачът и две пътнички са откарани в болница

26.10.2025 | 16:15 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Половин час след полунощ на тел. 112 е подаден сигнал, че в отводнителен канал в отсечката между с. Войсил и Съединение има паднал лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

На място са установени водачът и две пътнички, които са транспортирани в болница. 

При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.

По случая е образувано досъдебно производство, причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват, предаде БТА.

 

