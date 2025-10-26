Кола е паднала в отводнителен канал, извън нея е намерено тяло

Половин час след полунощ на тел. 112 е подаден сигнал, че в отводнителен канал в отсечката между с. Войсил и Съединение има паднал лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

На място са установени водачът и две пътнички, които са транспортирани в болница.

При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.

По случая е образувано досъдебно производство, причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват, предаде БТА.