Вучич: Сърбия няма да наложи санкции на Русия, докато аз съм начело ВИДЕО

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не отговаря пред никого освен пред гражданите на Сърбия, като подчерта, че страната остава на европейския път, но няма да налага санкции на Русия, докато той е начело на държавата, пише белградският "Политика".

Вучич подчерта, че Сърбия е на европейския път, но докато трае неговият мандат и има политическо влияние и подкрепата на мнозинството в Народното събрание и правителството, няма да въвежда санкции срещу Руската федерация.

„Грешно и опасно е, когато някой си мисли, че Сърбия е само един човек. Това, което правим ние, не го правя сам. И нека уточня още нещо – нямам началник. Отговарям само пред гражданите на Сърбия и сръбския народ. Пред никого друг. Нито на Запад, нито на Изток”, каза още Вучич.