IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Вучич: Сърбия няма да наложи санкции на Русия, докато аз съм начело ВИДЕО

Сърбия е на европейския път

30.08.2025 | 22:36 ч. Обновена: 30.08.2025 | 23:38 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не отговаря пред никого освен пред гражданите на Сърбия, като подчерта, че страната остава на европейския път, но няма да налага санкции на Русия, докато той е начело на държавата, пише белградският "Политика".

Вучич подчерта, че Сърбия е на европейския път, но докато трае неговият мандат и има политическо влияние и подкрепата на мнозинството в Народното събрание и правителството, няма да въвежда санкции срещу Руската федерация.

Свързани статии

„Грешно и опасно е, когато някой си мисли, че Сърбия е само един човек. Това, което правим ние, не го правя сам. И нека уточня още нещо – нямам началник. Отговарям само пред гражданите на Сърбия и сръбския народ. Пред никого друг. Нито на Запад, нито на Изток”, каза още Вучич.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Вучич ЕС Сърбия Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem