Вучич: Има работа за вършене, бъдещето на Сърбия е с ЕС

Президентът Александър Вучич даде ексклузивно интервю за Euronews и заяви, че Сърбия и нейното правителство остават ангажирани с диалога въпреки отказа на демонстрантите да приемат предложенията му за публичен дебат или предсрочни избори.

Сръбският президент отново повтори предложението си към демонстрантите да седнат за публичен дебат в открит разговор, който, както каза, е поставял на масата много пъти преди.

“Това не беше първият ми призив. Всъщност, това беше петият или шестият ми призив за диалог, за открит разговор. Предложих им дори открит телевизионен дебат. Те могат да изберат предпоставката, могат да изберат студиото. Бях готов да го обсъдя публично, защото вярвам, че разговорите и диалогът нямат никаква алтернатива”, обясни Вучич.

Въпреки факта, че последното му предложение за публични преговори беше отхвърлено, той каза, че протегнатата маслинова клонка все още е в сила. “Моето предложение ще остане, докато не го приемат, защото един ден ще трябва да говорят с някого”, на мнение е Вучич.

Серията от протести в Сърбия първоначално беше в отговор на инцидента в Нови Сад, където през ноември 2024 г. се срути тента на жп гарата, което доведе до смъртта на 16 души. Демонстрациите, водени главно от студенти, бяха до голяма степен мирни, но през последните седмици станаха насилствени.

В средата на август, засилването на физическите сблъсъци между протестиращи и полицията, на фона на разрушаването на офисите на партията на Вучич - СПС, на места като Нови Сад и град Валево, доведе до десетки ранени полицаи и десетки арести.

“Всякакъв вид насилие, което видяхме по улиците, не е добре за тази страна“, каза Вучич по време на интервюто пред Euronews. “Ако видите някой да пали или хвърля камъни срещу помещенията на управляващата партия или да напада хора, които са седели вътре и са обсъждали собствените си проблеми, това не е добър образ. Това не е добра ситуация за Сърбия, за да привлече нови инвестиции, за да привлече нови туристи, да каже, елате, ние сме една от най-безопасните страни в Европа, елате у нас. Това не е добре.“

Въпреки обвиненията, че правоохранителните органи използват прекомерна сила за потушаване на безредиците и унищожаване на имущество, Вучич подкрепи полицията, заявявайки, че те са останали спокойни въпреки преките заплахи за насилие от страна на протестиращите.

“Много се гордея с поведението и позициите, които зае нашата полиция, гордея се и с тяхното търпение и мисля, че е чудо, че предвид нивото на агресивност на протестиращите, успяхме да запазим ситуацията по начин, който не позволява жертви, не позволява загинали хора за девет месеца“, посочи той и добави, че се надява страната му да бъде пример за демократично и мирно разрешаване на всички проблеми.

Ще има нов президент и ново ръководство

Инцидентът на жп гарата в Нови Сад повдигна и въпроси за системна корупция, а демонстрантите твърдят, че срутването на тентата е пряк резултат от неуспешна реконструкция.

Според Вучич, корупцията се е превърнала в предпочитан аргумент и лесен начин за изразяване на оплаквания, дори и те да не са свързани.

“Без съмнение, корупция има навсякъде, по целия свят, във всяка страна и това е най-лесната тема, която някой може да избере и да каже: “Добре, има корупция. Но като оставим това настрана, разбира се, има много корупция и ние трябва да се борим с нея много по-силно. И аз съм много отдаден да водя тази борба“, обясни президентът на Сърбия.

Едно от исканията на протестиращите включваше искания за предсрочни избори – нещо, което Вучич казва, че е предложил поне три пъти през последните шест месеца, заедно с референдум през януари за президентството си, когато заяви, че ще подаде оставка, ако няма подкрепата на народа. И все пак, според него, всичките му предложения в крайна сметка бяха отказани.

“Искахме да изпълним всичките им изисквания, всичките им искания. Те казваха, не, това е предателство. Имаме много работа и много неща за вършене. И знаете ли, трябва да работим от време на време. Не може винаги да има избори и избори. А сега казват, че единственото нещо, от което се нуждаем, са избори“, посочи той.

Сърбия ще остане на пътя към ЕС

Междувременно Вучич повтори, че пътят на Сърбия към пълноправно членство в Европейския съюз остава негов основен приоритет, тъй като там принадлежи страната му.

“Докато не напусна мястото, Сърбия ще остане твърдо на пътя към ЕС, ангажирана и отдадена на този път, провеждайки и прилагайки необходимите реформи. Знам хиляди неща, които ще спечелим, присъединявайки се към ЕС. И това не е само икономика... дългосрочна стабилност, безопасност и сигурност. Тя може да гарантира на народа си мир в продължение на много десетилетия, което е от изключителна важност. А също и спазване и зачитане на основните демократични и човешки права.“

На въпрос за отношенията си с руския президент Владимир Путин, Вучич каза, че те остават сърдечни и че според него руският лидер е отворен за прекратяване на продължаващата му всеобхватна война в Украйна с мирно споразумение.

Освен това Вучич каза, че би приветствал както Путин, така и украинския си колега Володимир Зеленски за мирни преговори в сръбската столица, ако двамата желаят това.