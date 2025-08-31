"Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар

"Хамас" потвърди смъртта на един от лидерите си, Мохамед Синуар, три месеца след като израелската армия обяви, че го е убила при удари в Хан Юнес, в южната част на Ивицата Газа.

Мохамед Синуар беше лидер на "Хамас" в Ивицата Газа и брат на Яхя Синуар, бившият върховен лидер на палестинското ислямистко движение, описан като главния архитект на безпрецедентната атака, проведена на 7 октомври 2023 г.

Яхя Синуар беше убит от Израел през октомври 2024 г. от изстрели на израелски войници в южната част на Ивицата Газа.

Мохамед Синуар беше „елиминиран“ на 13 май 2025 г., „докато се криеше в подземен команден и контролен център“, съобщи израелската армия, цитирана от АФП.

Неговата снимка беше показана заедно с тези на политически и военни лидери на Хамас, убити от Израел, и разпространена от палестинското движение на 30 август.

Става дума за снимките на Яхя Синуар, Исмаил Хания, политически лидер на "Хамас", Мохамед Дейф, главнокомандващ на въоръженото крило на движението, Бригадите ал-Касам, и на двама членове на военния съвет, Басем Иса и Раед Табет. Всички те са представени като „мъченици, членове на военния съвет“.

Два източника в "Хамас" посочиха, че Мохамед Синуар е поел ръководството на военния съвет на бригадите Ал-Касам след убийството на Мохамед Дейф, пише БГНЕС.

На 8 юни израелската армия заяви, че е идентифицирала тялото на Мохамед Синуар, „намерено в подземния тунел под европейската болница в Хан Юнес“.