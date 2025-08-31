Украински дронове подпалиха гората около азкошното имение на Путин край Черно море

Украински удари с дронове предизвикаха масивни горски пожари, които пламнаха на километри от разкошното имение на руския лидер Владимир Путин край Черно море, известно като „Дворецът на Путин“.

До 100 аварийни екипа са се борили с огнената сцена, предизвикана от падащи отломки от украински дрон, свален от московските отбранителни системи, съобщиха местните руски власти.

Пламъците са се разпространили само на шест мили от обширния комплекс на Путин от 190 000 квадратни фута на нос Идокопас, близо до курортния град Геленджик, разположен недалеч от Крим, според съобщения на властите.

Но независим руски разследващ сайт IStories разположи четвъртъчния пожар още по-близо до разкошната вила на руския лидер, заявявайки, че пожарът е избухнал само на две мили от двореца.

Не се съобщава за пострадали или смъртни случаи, въпреки че местните служби за спешна помощ съобщиха, че 23 туристи са били откъснати от евакуационните пътища от дима и е трябвало да бъдат транспортирани на сигурно място с лодка.

Не е известно дали дворецът е бил предвидената цел на ударите на Киев.

Путин става все по-параноичен относно опитите да бъде убит - миналата година той разруши вилата си за почивка в Сочи по време на войната си срещу Украйна, опасявайки се, че може да бъде уязвима за въздушни удари.

Съществуването на двореца на Путин на Черно море, на около 1600 километра от Москва, за първи път излезе наяве в документален видеоклип от 2021 г. на руския дисидент Алексей Навални, който почина миналата година, докато излежаваше присъда в сибирска наказателна колония. Навални твърдеше, че руският тиранин е построил скривалището за 1,5 милиарда долара с средства от корупция, получени от петролни олигарси и други съюзници милиардери.

Дворецът е построен с казино, театър, хокейна пързалка и лозе - дори е включвал „наргиле салон“, който според съобщенията е служил като собствен мръсен стриптийз клуб на Путин.

Но имението е било реновирано миналата година, като стълбовете за стриптийз и казиното са заменени с параклис и военни картини, за да отразят нарастващата обсесия на Путин от религията и войната, според независимо руско разследване, свързано с Фондацията за борба с корупцията ФБК на Навални.

Навални е твърдял, че имението има непревземаеми огради, собствено пристанище, собствена охрана, зона, забранена за полети, и дори собствен граничен контролно-пропускателен пункт - по същество действайки като отделна държава в рамките на Русия.

Плановете разкриха и бункер с два тунела, където Путин и неговите политически съюзници биха могли да оцелеят, ако е необходимо, в продължение на няколко седмици с достъп до прясна вода, вентилация и сложна кабелна система.

По това време твърденията за това как Путин се е сдобил с комплекса – и арестът на Навални само дни преди публикуването на видеото му – предизвикаха широко разпространени протести в цяла Русия.