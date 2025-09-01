Древноегипетското скално изкуство разкрива властта и жестокостта на владетелите им

Древноегипетското скално изкуство разкрива божествената власт и жестокостта на ранните царе, съобщава уебсайтът "Knowridge". Върху скалите в пустинята около Вади ел Малик в южен Египет са издялани стотици древни изображения — мълчаливи свидетели на раждането на една от първите велики държави в света.

Преди повече от 5 000 години, преди епохата на фараоните, владетелите тук използвали скално изкуство, за да утвърдят властта си, да демонстрират насилие и да свържат себе си с боговете.

Един от най-загадъчните владетели от този ранен период е известен като Скорпион.

Името му, издълбано до някои от най-ранните известни йероглифи, се появява в надпис, който гласи: „Област на царя Хор Скорпион“.

Египтологът проф. Лудвиг Моренц от Университета в Бон смята, че този надпис може да е най-старото известно име на място в света. Скорпион, като другите ранни владетели, се изобразявал едновременно като божествен представител и страшен завоевател.

Моренц, работещ с египтолога Мохамед Абделхай Абу Бакр, наскоро публикува нови открития в книга, която изследва как тези владетели визуализирали своята власт.

Релефите, открити в периферията на Нилската долина на изток от Асуан, датират от късния четвърти хилядолетие пр.н.е. — същият период, когато Египет се формира като първата териториална държава в света, простираща се около 800 километра по Нил.

Скално изкуство във Вади ел Малик формира това, което Моренц нарича „кралска сцена“. Изобразени са няколко владетели, чиито имена са свързани с животински символи, предаващи опасност и власт. Сред тях са цар Хор-Сокол, цар Бик и дори владетел на име Сколопендра, на името на отровна стоножка.

Тези впечатляващи изображения показват, че владетелите умишлено избирали свирепи животински идентичности, за да демонстрират надмощие.

Най-драматичните изображения обаче показват сцени на насилие. Едно от наскоро изучените изображения изобразява владетел, който гази паднал враг, докато в далечината се виждат две обезглавени глави. Такова брутално представяне не е просто пропаганда — то е част от идеологията на царската власт. Чрез изобразяване на себе си като непобедими фигури, извисяващи се над победени врагове, владетелите демонстрирали правото си да контролират земята и хората.

Религията също играе централна роля. Скорпион и съвременниците му се свързвали с божествени фигури като Бат, небесната богиня крава, и Мин, бог на плодовитостта и ловуването. Заедно те символизирали плодородната Нилска долина и опасните пустинни ръбове, обединявайки земята под божествена защита.

Друго голямо изображение показва „лодка на боговете“, теглена от 25 мъже, което вероятно е символизирало свещени процесии, свързващи Нил с пустинните райони.

За да изучат по-добре тези крехки релефи, изследователите използвали съвременни дигитални технологии, съставяйки стотици фотографии от различни ъгли, за да разкрият детайли, невидими за човешкото око.

Тези методи са разкрили нови надписи и са уточнили по-стари, показвайки колко сложна и умишлена е била тази ранна „фараонска мода“.

Моренц смята, че този регион е от ключово значение за разбирането на възникването на египетската държава по културните ръбове на Нилската долина. Докато много се знае за великите центрове на Египет, далеч по-малко се разбира за периферията му, където първите прояви на царска власт са издялани в камък.

„Тези релефи са повече от изкуство“, обяснява Моренц. „Те са част от по-голямо произведение, което обединява изображения, текст и ландшафт, за да изрази властта.“ Той се надява, че бъдещи археологически проекти ще изследват района в дълбочина и че един ден посетителите ще могат да преживеят това забележително място чрез организирани обиколки и посетителски център.

Това, което оцелява в пустинята днес, ни разказва не само за забравени владетели като Скорпион, но и за самото начало на фараонската традиция: сливането на божествената власт, жестоките изображения и грандиозната демонстрация, които ще формират Египет в продължение на хилядолетия, пише БГНЕС.