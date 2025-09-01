Катастрофален сблъсък със съседна планета е причината днес да има живот на Земята?

Ранната Земя може да не е имала необходимите съставки за живот – докато в нея не се сблъскала близка планета с размерите на Марс, подсказват две нови изследвания, съобщава уебсайтът "Livescience".

Новото проучване твърди, че ранната Земя е била безплодна пустош, неспособна да поддържа живот, докато сблъсък с голяма протопланета не донесъл нужните съставки.

Тази колизия между протоземята и тяло с размерите на Марс – наречено Тея – се обсъжда от десетилетия, особено по отношение на теорията, че от останките от удара се е образувала Луната.

Сега учени смятат, че Тея е донесла и някои от ключовите съставки за живота на нашата планета преди повече от 4 милиарда години.

„Заключаваме, че сблъсъкът с Тея, формирала Луната, е дошъл от по-далечна част на Слънчевата система [от Земята] и е бил богат на летливи вещества“, казва водещият автор Паскал Крутташ. Летливите вещества са съединения като водород и въглерод, които лесно се изпаряват, но също така се считат за градивни елементи на живота.

Близо до Слънцето температурите са твърде високи, за да могат тези вещества да се кондензират, затова са останали в газообразна форма край младата Земя и другите скалисти планети. По-далеч обаче има изобилие от летливи елементи – при газовите гиганти Юпитер и Сатурн, както и в кометите и астероидите.

Затова Тея е била решаваща за Земята – най-вероятно е донесла именно тези летливи вещества, „съществени съставки за живота“.

Учените са използвали химически модел и са анализирали изотопи от метеорити и земни скали. Те са проследили радиоактивния разпад на изотоп на манган, който в ранната Слънчева система постепенно се е превърнал в хром. Това е позволило да се реконструират първите 15 милиона години от формирането на Земята.

Заключението е, че Земята е получила летливите си вещества не от местната среда, а от голямо тяло като Тея, сблъскало се с планетата преди около 4,5 милиарда години.

По-широкото следствие от тези резултати е, че животът може да се окаже труден за възникване на екзопланети, подобни на Земята, тъй като повечето летливи съединения може да са се образували в различни региони на планетарната система.

В отделно изследване, публикувано в списание Icarus, се предполага, че Тея е донесла и голяма част от водата на Земята, като следи от нея все още се откриват в мантията. Това е загадка за геолозите, тъй като водата е по-лека от материалите в мантията и е трябвало да достигне до земната кора или океаните. Според авторите, просто не е минало достатъчно време водата да се придвижи към повърхността, пише БГНЕС.