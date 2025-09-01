IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Има арестуван за убийството на бившия шеф на украинския парламент

54-годишният Андрий Парубий беше застрелян в Лвов

01.09.2025 | 06:54 ч. Обновена: 01.09.2025 | 07:44 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий, предаде Укфинформ.

„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“.

54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.

Свързани статии

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Парубий е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше „командир“ на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украйна Андрий Парубий
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem