Има арестуван за убийството на бившия шеф на украинския парламент

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий, предаде Укфинформ.

„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“.

54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Парубий е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше „командир“ на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.