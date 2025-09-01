IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нарендра Моди винаги е щастлив да се срещне с руския президент Путин

Индийският премиер отбеляза, че е обменил мнения с Путин и Си

01.09.2025 | 10:08 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:19 ч.
Индийският премиер Нарендра Моди отбеляза, че винаги се радва да се среща с руския президент Владимир Путин.

“Винаги е удоволствие да се срещна с президента Путин!“, написа Моди в X след среща с Путин преди началото на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, съобщава ТАСС.

По-късно Моди публикува снимки от разговорите си с Путин и китайския президент Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха. “Взаимодействията в Тиендзин продължават! Обмяна на перспективи с президента Путин и президента Си по време на срещата на върха на ШОС“, написа той.

В Тиендзин Моди се срещна и с президентите на Туркменистан, Узбекистан и Киргизстан, както и с арменския премиер. Те обсъдиха развитието на двустранните отношения.

Китайският президент Си Дзинпин откри срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Китай, на 1 септември. Срещата на върха, най-голямата в историята на блока, привлече над 20 лидери, включително индийския премиер Нарендра Моди, Александър Лукашенко, иранския президент Масуд Пезешкиан и други лидери.

 

Това се случи Dnes

ШОС среща на върха лидери Моди Индия Владимир Путин Си Дзинпин
