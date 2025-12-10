Разследват сексуален тормоз в турския парламент

В турския парламент започна вътрешно разследване след информацията, че стажанти в столовата са били сексуално малтретирани от персонала. Оплакването бе подадено от родител на учениците.

Главният секретариат на парламента призна, че готвач от столовата е отстранен от работа и че в момента има вътрешно разследван. Резултатите от проверката се очакват до 12 декември. Заключенията от проверката ще бъдат споделени със съдебните власти. Някои родители вече са подали жалби в прокуратурата, съобщават местните медии.

Според "Биргюн" и T24, персоналът на столовата е малтретирал стажантки в продължение на няколко години, говорил е за тях като „тази е моя, онази е твоя“, свързвал се е с тях в социалните медии и WhatsApp и е използвал галени имена като „малка любовница“.

Стажантите са ученици от професионални и технически гимназии, които работят в сградата на парламента по програми за обучение на работното място, които назначават тийнейджъри в държавни институции и частни компании.

Случаят излезе наяве, след като едно момиче разказа на семейството си за съобщения и поведение от служител в столовата, а семейството подаде писмена жалба до генералния секретариат на 19 ноември. Длъжностни лица казват, че са започнали административно разследване на 20 ноември и са започнали да разпитват студентката, нейното семейство и персонала на столовата като част от вътрешното разследване.

Готвачът е бил отстранен на 4 декември. Други служители могат да бъдат отстранени от държавна служба или да загубят работата си, ако разследването потвърди твърденията.

Съгласно турското законодателство сексуалното насилие над непълнолетни може да доведе до присъди, започващи от осем години затвор, а държавни служители, които малтретират ученици в институции, могат да бъдат изправени пред по-тежки наказания, пише БГНЕС.