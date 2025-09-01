IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моди и Путин разговаряха 50 минути в лимузината на руския лидер

Индия и Русия са в най-стабилните отношения след Втората световна война

01.09.2025 | 14:52 ч. Обновена: 01.09.2025 | 15:47 ч. 25
Narendra Modi, X

В понеделник премиерът Нарендра Моди и Владимир Путин привлякоха вниманието, докато се возеха в произведен в Русия седан Aurus до хотел Ritz-Carlton в Тиендзин, където проведоха двустранни разговори в кулоарите на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Разговорът в "звярът на колела", както медиите наричат возилото на Путин, е продължил около 50 минути.

Путин и Моди се срещнаха в Международния конгресен и изложбен център "Мейдзян", където се провеждаше среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Двустранните руско-индийски преговори трябваше да се проведат в хотел Ritz-Carlton в Тиендзин, който временно се превърна в резиденция на руския държавен глава. Путин любезно е предложил да закара колегата си до хотела. Така разговорите между държавите глави буквално излязоха от релси.

Кортежът се приближи до сградата на хотела, двете делегации влязоха вътре, но Путин и Моди продължиха разговора си лице в лице в колата. След дългия разговор в лимузината лидерите се преместиха в залата за преговори, където делегациите ги чакаха през цялото това време.

Жестът от страна на президента Путин е от значение, тъй като идва на фона на публичното осъждане от страна на Съединените щати на търговията с петрол между Индия и Русия, като президентът Доналд Тръмп обвини Ню Делхи във финансиране на войната на Путин в Украйна. Миналия месец Тръмп наложи 50% мита върху индийски стоки, предназначени за САЩ, най-високите в Азия, за да я санкционира за тези покупки на енергия.

Въпреки натиска от САЩ, Индия не е спряла търговията си с петрол с Москва и заяви, че националните ѝ интереси ще ръководят политиката ѝ за внос на енергия. Ню Делхи също така определи американските мита като "несправедливи, неоправдани и неразумни".

Индия и Русия са сред най-стабилните отношения в света след Втората световна война. Ню Делхи се превърна в един от най-големите купувачи на руски петрол от началото на войната в Украйна през 2022 г., а западните държави се отказаха от вноса на енергия от Москва и наложиха ограничения на цените на търговията с руски суров петрол. Няма обаче пълна забрана за закупуване на руски петрол, ако сделките отговарят на параметрите на западните санкции.

Необичайното пътуване с кола последва топла прегръдка по-рано през деня, когато Моди и Путин се поздравиха на мястото на срещата на върха. Камери заснеха прегръдката, която бързо обиколо социалните мрежи. По-късно Моди разшири момента в X, като написа: "Винаги е удоволствие да се срещна с президента Путин!"

Срещата между Моди и Путин се провежда в чувствителен момент за световната търговия и геополитика. Официални лица заявиха, че двустранните разговори ще се фокусират върху енергийните партньорства, сътрудничеството в областта на отбраната и по-широкия световен ред.

Денят също така предостави редки кадри на премиера Моди в оживен разговор с Путин и китайския президент Си Дзинпин. Видеоклипове и снимки показват тримата да си разменят усмивки, ръкостискания и непринудени моменти заедно. 

Какво знаем за лимузината, с която пътува Владимир Путин?

Лимузината AurusSenat е официалният държавен автомобил на Русия за президента. Au означава „Aurum“, латински за злато, а Rus означава “Русия”.

Представена на четвъртото встъпване в длъжност на Путин през 2018 г., мощното возило замени по-стария Mercedes Benz S600 Guard Pullman, използван преди това. Произвежда се от руската Aurus Motors и е достъпна за обществено ползване. Настоящият модел е бронирана лимузина L700. Наричана е и руският Rolls-Royce, защото е смесица от Rolls-Royce и Bentley, смесица от оцеляване и лукс.

Спецификации на автомобила 

Произведен от Aurus Motors като част от руската серия луксозни автомобили „Кортеж“, проектирана и разработена от NAMI.

Двигател и производителност: Първоначално задвижван от 4.4-литров V8 двигател с два турбокомпресора, произвеждащ около 598 к.с., съчетан с 9-степенна автоматична скоростна кутия; разработена е и V12 хибридна версия. Способен е да ускори от 0 до 100 км/ч за около 6 секунди, с максимална скорост около 249 км/ч.

Лимузината може да издържи на бронебойни куршуми и атаки с гранати, с гуми run-flat, подсилено стъкло (6 см дебелина), аварийни изходи и е построена по стандартите на руската Федерална служба за защита. Дълга е приблизително 7 м, тежи няколко тона и е проектирана като “крепост на колела”.

Може да предпазва от химическа атака с допълнителен кислород. Има система за пожарогасене и е бронирана с композитни материали по балистичен стандарт VR10. Също така усилва мини система за командване.

