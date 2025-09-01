Моди и Путин разговаряха 50 минути в лимузината на руския лидер

В понеделник премиерът Нарендра Моди и Владимир Путин привлякоха вниманието, докато се возеха в произведен в Русия седан Aurus до хотел Ritz-Carlton в Тиендзин, където проведоха двустранни разговори в кулоарите на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Разговорът в "звярът на колела", както медиите наричат возилото на Путин, е продължил около 50 минути.

Путин и Моди се срещнаха в Международния конгресен и изложбен център "Мейдзян", където се провеждаше среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Двустранните руско-индийски преговори трябваше да се проведат в хотел Ritz-Carlton в Тиендзин, който временно се превърна в резиденция на руския държавен глава. Путин любезно е предложил да закара колегата си до хотела. Така разговорите между държавите глави буквално излязоха от релси.

Кортежът се приближи до сградата на хотела, двете делегации влязоха вътре, но Путин и Моди продължиха разговора си лице в лице в колата. След дългия разговор в лимузината лидерите се преместиха в залата за преговори, където делегациите ги чакаха през цялото това време.

Жестът от страна на президента Путин е от значение, тъй като идва на фона на публичното осъждане от страна на Съединените щати на търговията с петрол между Индия и Русия, като президентът Доналд Тръмп обвини Ню Делхи във финансиране на войната на Путин в Украйна. Миналия месец Тръмп наложи 50% мита върху индийски стоки, предназначени за САЩ, най-високите в Азия, за да я санкционира за тези покупки на енергия.

Въпреки натиска от САЩ, Индия не е спряла търговията си с петрол с Москва и заяви, че националните ѝ интереси ще ръководят политиката ѝ за внос на енергия. Ню Делхи също така определи американските мита като "несправедливи, неоправдани и неразумни".

Индия и Русия са сред най-стабилните отношения в света след Втората световна война. Ню Делхи се превърна в един от най-големите купувачи на руски петрол от началото на войната в Украйна през 2022 г., а западните държави се отказаха от вноса на енергия от Москва и наложиха ограничения на цените на търговията с руски суров петрол. Няма обаче пълна забрана за закупуване на руски петрол, ако сделките отговарят на параметрите на западните санкции.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful.

Необичайното пътуване с кола последва топла прегръдка по-рано през деня, когато Моди и Путин се поздравиха на мястото на срещата на върха. Камери заснеха прегръдката, която бързо обиколо социалните мрежи. По-късно Моди разшири момента в X, като написа: "Винаги е удоволствие да се срещна с президента Путин!"

Срещата между Моди и Путин се провежда в чувствителен момент за световната търговия и геополитика. Официални лица заявиха, че двустранните разговори ще се фокусират върху енергийните партньорства, сътрудничеството в областта на отбраната и по-широкия световен ред.

Денят също така предостави редки кадри на премиера Моди в оживен разговор с Путин и китайския президент Си Дзинпин. Видеоклипове и снимки показват тримата да си разменят усмивки, ръкостискания и непринудени моменти заедно.

Какво знаем за лимузината, с която пътува Владимир Путин?

Лимузината AurusSenat е официалният държавен автомобил на Русия за президента. Au означава „Aurum“, латински за злато, а Rus означава “Русия”.

Представена на четвъртото встъпване в длъжност на Путин през 2018 г., мощното возило замени по-стария Mercedes Benz S600 Guard Pullman, използван преди това. Произвежда се от руската Aurus Motors и е достъпна за обществено ползване. Настоящият модел е бронирана лимузина L700. Наричана е и руският Rolls-Royce, защото е смесица от Rolls-Royce и Bentley, смесица от оцеляване и лукс.

Спецификации на автомобила

Произведен от Aurus Motors като част от руската серия луксозни автомобили „Кортеж“, проектирана и разработена от NAMI.

Двигател и производителност: Първоначално задвижван от 4.4-литров V8 двигател с два турбокомпресора, произвеждащ около 598 к.с., съчетан с 9-степенна автоматична скоростна кутия; разработена е и V12 хибридна версия. Способен е да ускори от 0 до 100 км/ч за около 6 секунди, с максимална скорост около 249 км/ч.

Лимузината може да издържи на бронебойни куршуми и атаки с гранати, с гуми run-flat, подсилено стъкло (6 см дебелина), аварийни изходи и е построена по стандартите на руската Федерална служба за защита. Дълга е приблизително 7 м, тежи няколко тона и е проектирана като “крепост на колела”.

Може да предпазва от химическа атака с допълнителен кислород. Има система за пожарогасене и е бронирана с композитни материали по балистичен стандарт VR10. Също така усилва мини система за командване.