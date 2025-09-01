Флотилията на Грета Тунберг за Газа е принудена да се върне в Испания

Флотилията на Грета Тунберг, опитваща се да достигне Газа, беше принудена да се върне часове след отплаването си.

Глобалната флотилия, съставена от около 20 кораба, превозващи тонове храна, лекарства и друга хуманитарна помощ, отплава от Барселона в неделя. Но само след няколко часа в Средиземно море, ръководителите на експедицията решиха да се откажат от мисията поради влошаващите се метеорологични условия.

"Поради опасни метеорологични условия проведохме морски изпитания и след това се върнахме в пристанището, за да позволим на бурята да отмине", заяви групата в изявление днес и добави, че плаването трябва да се отложи, за да се избегне риска от усложнения при по-малките лодки.

Те казаха, че мисията е изправена пред "ветрове над 30 възела" и решиха да се върнат, за да “дадат приоритет на безопасността и благополучието“ на участниците.

Сред лодките, принудени да се върнат, бяха тези, превозващи кмета на Барселона Ада Колау и общинския съветник на Барселона Жорди Коронас, както и шведската активистка Грета Тунберг.

Капитаните на лодките ще се срещнат отново по-късно днес, за да решат дали ще се опитат да възобновят пътуването си по-късно през деня.

Експерти описват мисията като най-значимия опит досега да се оспори блокадата на Ивицата Газа от страна на Израел чрез достигане до района по море. Според критици блокадата е допринесла за смъртта на хиляди палестинци, като се съобщава, че стотици са починали от глад през последните седмици. Израел категорично отрича, че използва широко разпространен глад като стратегия в Газа.

Международни организации вече обявиха, че Газа е обзета от глад.

Флотилията има за цел не само да доставя храна и лекарства на цивилни, но и да окаже натиск върху европейските правителства да преосмислят отношенията си с Израел. Това е четвъртият опит тази година за заобикаляне на блокадата, след три предишни мисии, които не успяха да достигнат до Газа.

“Изправени пред ветрове с над 30 възела и непредсказуемия характер на Средиземно море, взехме това решение, за да дадем приоритет на безопасността и благополучието на всички участници и да гарантираме успеха на нашата мисия”, се казва в изявлението на Global Summud Flotilla

Флотилията, състояща се от приблизително 20 кораба, превозващи тонове помощи, включително храна и лекарства, отплава с цел да достави основни доставки на палестинската територия.

Вчера беше съобщено, че Израел планира да хвърли Тунберг в терористична клетка. Планираното плаване идва само седмици след като тя беше задържана в международни води от страната.

Първият ѝ опит да отиде в Газа през юни е осуетен от израелските сили. Тя и 11 други пътници са отведени в Израел и им е поставен ултиматум - или да се съгласят да бъдат депортирани, или да бъдат арестувани.

Според съобщенията, Итамар Бен-Гвир, министърът на националната сигурност на Израел, е изготвял план, който да представи на премиера Бенямин Нетаняху, според който активистката ще бъде задържана в терористичен затвор.

Твърди се също, че като част от плана ще бъдат конфискувани плавателни съдове и използвани за създаване на “морски сили за полицейски операции“.

Преди да си тръгне, Тунберг е казала: “Този ​​проект е част от глобално въстание на хората, които се изправят... когато нашите правителства не успеят да се наложат, хората ще заемат тяхното място и че техните зверства и съучастие в геноцида в Газа в момента... не е нещо, което можем да толерираме.“