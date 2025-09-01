IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Флотилията на Грета Тунберг за Газа е принудена да се върне в Испания

Причината са опасните метеорологични условия в Средиземно море

01.09.2025 | 15:53 ч. Обновена: 01.09.2025 | 16:22 ч. 9
Reuters

Reuters

Флотилията на Грета Тунберг, опитваща се да достигне Газа, беше принудена да се върне часове след отплаването си.

Глобалната флотилия, съставена от около 20 кораба, превозващи тонове храна, лекарства и друга хуманитарна помощ, отплава от Барселона в неделя. Но само след няколко часа в Средиземно море, ръководителите на експедицията решиха да се откажат от мисията поради влошаващите се метеорологични условия.

"Поради опасни метеорологични условия проведохме морски изпитания и след това се върнахме в пристанището, за да позволим на бурята да отмине", заяви групата в изявление днес и добави, че плаването трябва да се отложи, за да се избегне риска от усложнения при по-малките лодки.

Те казаха, че мисията е изправена пред "ветрове над 30 възела" и решиха да се върнат, за да “дадат приоритет на безопасността и благополучието“ на участниците.

Сред лодките, принудени да се върнат, бяха тези, превозващи кмета на Барселона Ада Колау и общинския съветник на Барселона Жорди Коронас, както и шведската активистка Грета Тунберг.

Капитаните на лодките ще се срещнат отново по-късно днес, за да решат дали ще се опитат да възобновят пътуването си по-късно през деня.

Експерти описват мисията като най-значимия опит досега да се оспори блокадата на Ивицата Газа от страна на Израел чрез достигане до района по море. Според критици блокадата е допринесла за смъртта на хиляди палестинци, като се съобщава, че стотици са починали от глад през последните седмици. Израел категорично отрича, че използва широко разпространен глад като стратегия в Газа.

Международни организации вече обявиха, че Газа е обзета от глад.

Флотилията има за цел не само да доставя храна и лекарства на цивилни, но и да окаже натиск върху европейските правителства да преосмислят отношенията си с Израел. Това е четвъртият опит тази година за заобикаляне на блокадата, след три предишни мисии, които не успяха да достигнат до Газа.

“Изправени пред ветрове с над 30 възела и непредсказуемия характер на Средиземно море, взехме това решение, за да дадем приоритет на безопасността и благополучието на всички участници и да гарантираме успеха на нашата мисия”, се казва в изявлението на Global Summud Flotilla

Флотилията, състояща се от приблизително 20 кораба, превозващи тонове помощи, включително храна и лекарства, отплава с цел да достави основни доставки на палестинската територия. 

Вчера беше съобщено, че Израел планира да хвърли Тунберг в терористична клетка. Планираното плаване идва само седмици след като тя беше задържана в международни води от страната.

Първият ѝ опит да отиде в Газа през юни е осуетен от израелските сили. Тя и 11 други пътници са отведени в Израел и им е поставен ултиматум - или да се съгласят да бъдат депортирани, или да бъдат арестувани.

Според съобщенията, Итамар Бен-Гвир, министърът на националната сигурност на Израел, е изготвял план, който да представи на премиера Бенямин Нетаняху, според който активистката ще бъде задържана в терористичен затвор.

Твърди се също, че като част от плана ще бъдат конфискувани плавателни съдове и използвани за създаване на “морски сили за полицейски операции“.

Преди да си тръгне, Тунберг е казала: “Този ​​проект е част от глобално въстание на хората, които се изправят... когато нашите правителства не успеят да се наложат, хората ще заемат тяхното място и че техните зверства и съучастие в геноцида в Газа в момента... не е нещо, което можем да толерираме.“

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Грета Тунберг флотилия Газа хуманитарна помощ
