Разривът между Тръмп и Моди - причинен от претенциите за Нобелова награда

Доналд Тръмп се хвана за ръце с Нарендра Моди по време на разходка в Хюстън през 2019 г., но отношенията се влошиха толкова много, че индийският премиер вече не разговаря с президента, а призивите за бойкот на американските стоки се засилват.

Разривът започна с твърденията на Тръмп, че е посредничил в уреждането на смъртоносен граничен конфликт между Индия и Пакистан през май, и се задълбочи с американските мита, които сега са най-високите от всички страни заедно с Бразилия.

В основата на разрива е конфликт на личности, след като Тръмп погрешно помисли, че Моди ще се присъедини към Пакистан в номинирането му за Нобелова награда за мир. Вместо това, телефонният разговор с Моди на 17 юни се обърна срещу него, когато индийският премиер почувства, че е подложен на натиск да обяви Тръмп за миротворец, съобщи New York Times, въпреки дългогодишната позиция на Индия да отхвърля или отказва да признае външна намеса в регионални спорове. Според информациите, Моди вече отказва да приема обажданията на Тръмп.

Погрешната преценка на Тръмп за политиката струва скъпо на двете страни по отношение на таксите за внос-износ и геополитическите връзки.

Моди приветства „положителния импулс“ в отношенията с Китай и не се отдръпна от Русия, след като Тръмп наложи 25% наказателни мита за закупуването на руски петрол, в допълнение към 25-те процента, наложени за коригиране на търговските дисбаланси. Въпреки че напрежението в отношенията между Китай и Индия остава, Моди посети Китай за първи път от седем години насам за срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, за да подчертае, че двете страни трябва да укрепят търговските си връзки. Тръмп ги сближи.

Американските мита предизвикаха възмущение в Индия, което се засили, когато Питър Наваро, търговският съветник на Тръмп, нарече руската инвазия в Украйна „войната на Моди“ в тирада срещу Индия. На въпроса дали има предвид „войната на Путин“, Наваро отговори на Bloomberg:

„Имам предвид войната на Моди, защото пътят към мира минава отчасти през Ню Делхи. Това, което ме тревожи, е, че индийците са толкова арогантни по този въпрос. Те казват: „О, ние нямаме по-високи тарифи. О, това е нашата суверенитет. Можем да купуваме петрол от когото си искаме.“ Индия, ти си най-голямата демокрация в света, добре, действай като такава.“

Индийски коментатори гневно посочиха, че Китай е по-голям купувач на руски петрол, но не е засегнат от наказателни тарифи.

В Индия не могат да повярват как топлите отношения и добрите връзки могат да се превърнат в толкова кисели, неприятни и лични. Чувството на наранена гордост предизвика призиви за бойкот на американските стоки. Всичко започна с призива на Моди към индийците да купуват индийски стоки. Политици от неговата управляваща партия, свързани с нея десни хиндуистки групи и дори опозиционни партии се присъединиха към призива.

Моди няма да остане в Китай за военния парад в сряда, но покани президента Си в Индия за икономическия саммит на БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) през следващата година, за да продължи размразяването, предизвикано от подхода „Америка на първо място“ на Тръмп.