Папата призова: Молете се на Бог за мир за всички

Молитвата е отправен по време на днешната аудиенция

13.08.2025 | 17:22 ч. Обновена: 13.08.2025 | 17:32 ч. 1
Reuters

Папа Лъв XIV призова вярващите по време на днешната си обща аудиенция да се молят на Бог да даде мир на всички. В приветствието си към група полски поклонници папата припомни за свети Максимилиан Мария Колбе, полски свещеник, дал живота си в концентрационния лагер “Аушвиц“, съобщава италианската новинарска агенция АНСА.

“Насърчавам ви да вземете за пример неговото героично отношение на жертвоготовност за другите. Чрез неговото застъпничество се молете Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“, призова папата.

Аудиенцията се състоя в зала “Павел Шести“, “за да се предпазим от екстремната жега“ в Рим в момента, добави главата на римокатолическата църква./БТА

папа Лъв XIV аудиенция мир молитва
