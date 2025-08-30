IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Чен Ун теши семействата на загиналите в Русия войници

По неофициални данни загиналите във войната са поне 600

30.08.2025 | 11:45 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:16 ч.
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещна със семействата на загиналите войници в битките на Русия срещу Украйна и изрази съболезнования за тяхната „непоносима болка“, съобщиха държавните медии в събота. Пхенян не е потвърдил броя на загиналите си войници в битки за Русия, въпреки че Сеул оценява броя на около 600, а хиляди други са ранени. Южнокорейските и западните разузнавателни агенции заявиха, че Северът е изпратил над 10 000 войници в Русия през 2024 г. предимно в Курска област, заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег. 

Ким произнесе реч пред семействата в петък. 

„Мислих много за семействата на други мъченици, които не присъстват. Затова организирах тази среща, тъй като исках да се срещна и да утеша опечалените семейства на всички герои и да ги облекча от мъката и страданието им, дори малко“, каза Ким в речта си, цитиран от държавната новинарска агенция. Той обеща да издигне паметник в столицата, както и нова улица за опечалените семейства, а държавата да окаже пълна подкрепа на децата на загиналите. „Сърцето ми се къса и боли още повече при вида на тези малки деца. Аз, нашата държава и нашата армия, ще поемем пълна отговорност за тях и ще ги обучим като непоколебими и смели бойци подобно на бащите им“, добави той. 

На церемонията миналата седмица кадри показаха развълнувания Ким, прегръщащ завърнал се войник, заровил лице в гърдите на лидера. Лидерът беше видян и да коленичи пред портрет на загинал войник, за да отдаде почит, и да поставя медали и цветя до портретите на загиналите. 

В началото на юли държавните медии отново показаха видимо развълнуван Ким, почитащ ковчези на загинали войници, украсени със знамена. 

Това се случи Dnes

ким чен ун северна корея
