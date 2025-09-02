Какви ракети има човекът ракета Ким Чен Ун?

Северна Корея изстреля нови ракети за противовъздушна отбрана по-рано тази седмица, за които правителството твърди, че имат "превъзходни бойни способности", според съобщение на Корейската централна информационна агенция (KCNA). Правителството заяви в прессъобщение, че тези две нови ракети са подходящи за "унищожаване на различни въздушни цели", като щурмови дронове и крилати ракети.

Докладът на KCNA не обяснява подробно ракетите и само казва, че техният "режим на работа и реакция се основава на уникална и специална технология". Те също не казват къде е проведен тестът.

Ето всичко, което знаем за ракетния арсенал на Северна Корея.

Междуконтинентални ракети, за които се смята, че се намират в недекларирани ракетни бази

Августовски доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) казва, че Северна Корея е изградила серия от недекларирани ракетни оперативни бази, които не са част от никакъв процес на демитиларизация.

Ракетната база Синпунг-донг, на 27 километра от китайската граница, вероятно съдържа между шест и девет междуконтинентални балистични ракети Хвасонг-15 или Хавсонг-18 със съответните им пускови установки или транспортни устройства, съобщи CSIS.

Хвасонг-15, или известна като KN-22, е ракета с дължина до 22,5 метра, която може да достигне цели на разстояние до 13 000 километра, според CSIS.

Северна Корея вероятно разработва тази ракета от първоначалното ѝ изстрелване през 2017 г., когато медийни съобщения твърдят, че тя е летяла 53 минути и е прелетяла 4475 километра, преди да кацне край бреговете на Япония.

По време на първия тест беше съобщено, че севернокорейското ръководство е заявило, че ракетата има „свръхголяма тежка бойна глава, която е способна да удари целия континент на САЩ“.

Смята се, че Хвасонг-18 са ракети на твърдо гориво, за които Американската асоциация за контрол на оръжията твърди, че имат много предимства, като например по-кратко време за изстрелване, по-лесно боравене и съхранение, както и възможност за изстрелване на по-малки ракети.

Северна Корея притежава и ракети Хвасонг-19, които тества и изстреля за първи път миналия ноември в отговор на това, което лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун нарече „провокации“ от Южна Корея и Съединените щати.

Ядрени ракети и ракети с малък обсег

Други бази, които CSIS изтъкна в доклада си, включват базата Кал-Гол, на около 52 километра северно от демилитаризираната зона с Южна Корея, за която се съобщава, че има Хвасонг-6 с обсег от 500 километра.

Ракетата с малък обсег, която е в експлоатация от 1991 г., е с дължина около 10,9 метра и носи единичен полезен товар до 770 килограма. Това е ракета, която много други страни използват, включително Иран, Ирак, Египет, Либия, Сирия, Виетнам и Йемен, съобщи CSIS.

В доклада се обяснява, че други бази също могат да бъдат оборудвани с Хвасонг--9, която CSIS описва като версия с удължен обсег на Хвасонг--6.

Ракетата с дължина 13,5 метра има обсег от 1000 километра и тегло при изстрелване от 6400 килограма с единична бойна глава, която може да бъде „конвенционална високоексплозивна, ядрена, химическа или биологична“.

Различните ракети ще бъдат допълнени от ядрени оръжия, според Федерацията на американските учени (FAS), въпреки резолюциите на ООН, които налагат международни санкции на страната за изграждането им.

През 2024 г. FAS изчисли, че Северна Корея разполага с достатъчно материали, за да произведе до 90 ядрени бойни глави, но вероятно е сглобила по-малко от това, по-близо до 50.