Ким Чен Ун замина за Китай с влак, ще присъства на военен парад

Това ще е първото му участие в многостранно дипломатическо събитие

01.09.2025 | 16:35 ч. Обновена: 01.09.2025 | 18:13 ч. 15
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун днес замина с влак за Китай, за да присъства на военен парад, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирана от Ройтерс. Това ще бъде първото му участие в голямо, многостранно дипломатическо събитие.

Изолираният лидер, който рядко напуска Северна Корея, се очаква да пристигне в Китай утре, съобщи Йонхап. Ким Чен Ун ще присъства на военния парад в Пекин в сряда по покана на китайския президент Си Цзинпин. Събитието чества официалната капитулация на Япония във Втората световна война, заяви държавната медия. 

Руският президент Владимир Путин, който изгради близки връзки с Ким, също ще присъства на парада. 

Служител от южнокорейското Министерство на националното обединение отказа да коментира информацията в медиите. Разузнавателната агенция на Южна Корея също не коментира въпроса. 

Според анализатори се очаква Ким да проведе срещи както със Си, така и с Путин.

"За разлика от дядо си Ким Ир Сен, който участва в много дипломатически събития, Ким Чен Ун и баща му Ким Чен Ир не се показват на никакви събития, на които присъстват много други лидери", казва Чон Сон-чан, вицепрезидент на института "Седжон" в Сеул. Според него Ким Чен-ун иска допълнително да укрепи отношенията с Пекин след последната среща между Южна Корея и САЩ. 

Южна Корея ще изпрати на събитието в Китай председателя на Националното събрание У ун-ши, съобщи Министерството на националното обединение. 

Министерството каза, че не е сигурно дали той ще успее да проведе двустранна среща с Ким в кулоарите на събитието. 
Победата над Япония през 1945 г. и възходът на комунистите в Китай през 1949 г. са ключови събития, които проправят пътя към Корейската война от 1950 – 1953 г., довела до разделянето на полуострова на подкрепена от Китай комунистическа северна част и капиталистическа южна част, подкрепена от САЩ.  / БТА

Ким Чен-ун Китай посещение военен парад дипломатически отношения лидери
