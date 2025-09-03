69% от младите в РСМ искат в ЕС, едва 33% в Сърбия

Днес Европейската комисия публикува ново специално проучване на Евробарометър, което показва, че младите европейци силно подкрепят разширяването на ЕС.

В Западните Балкани най-висока подкрепа се регистрира в Албания (91 %) и Северна Македония (69%), докато анкетираните в Сърбия показват най-ниската подкрепа в региона — 33%.

Общо около две трети от анкетираните на възраст от 15 до 39 години в Съюза споделят мнението, че (потенциалните) кандидатки трябва да се присъединят към ЕС, след като изпълнят необходимите условия, а 56% са за по-нататъшно разширяване на ЕС и считат, че то е от полза за тяхната страна.

Според анкетираните основните предимства на разширяването на членството в ЕС са свързани със сигурността и отбраната, с по-силна икономика и конкурентоспособност и с глобалното влияние на ЕС в света. Въпреки това 67% от гражданите заявяват, че не се чувстват добре информирани за разширяването.

Проучвания бяха проведени и в страните кандидатки и потенциалните кандидатки, като като цяло те показват обща подкрепа за присъединяването към ЕС. В Западните Балкани най-висока подкрепа се регистрира в Албания (91%) и Северна Македония (69%), докато анкетираните в Сърбия показват най-ниската подкрепа в региона — 33%. В източното съседство Грузия и Украйна показват съответно 74% и 68% подкрепа.

Албанците имат и най-положителния образ на ЕС (82%), докато в Сърбия процентът е най-нисък (38%).

В Молдова повече от половината от гражданите имат положителен образ на ЕС (55%), докато този процент е по-нисък в Украйна (49%) и Грузия (43%).

В Турция подобно проучване показа подкрепа за членство в ЕС от 49,9%, докато 50,7% от гражданите имат положително мнение за ЕС.

Резултатите от проучването ще помогнат на Комисията в усилията ѝ да ангажира обществеността както в ЕС, така и в страните кандидатки и потенциалните кандидатки по отношение на политиката на разширяване на ЕС.

Те ще бъдат полезни и за работата на Комисията по по-доброто информиране за постигнатия напредък, включително като част от годишния цикъл на докладване за разширяването.