Как е преминало моминското парти на Селена Гомес?

В края на миналата седмица Селена Гомес показа снимки от моминското си парти в профила си в Instagram. То беше през уикенда 23-24 август в Кабо Сан Лукас, Мексико.

От кадрите се вижда, че 32-годишната певица и приятелките ѝ са се забавлявали на яхта, били са на плажа, пили са коктейли и е имало страхотна украса. Селена позира по бял бански и було, както и по впечатляващи рокли.

Сега източник разказа как е преминал моминския ѝ купон.

"Беше много забавен, но спокоен уикенд. Тези момичета са ѝ близки от повече от десетилетие, така че значеше много за нея да отпразнува тези моменти с тях. Беше типичното, традиционно моминско парти и това, което Селена искаше. Тя сияеше цял уикенд и беше толкова щастлива да има свободно време с приятелките си. Селена харесва простичките и малки неща. Тя наистина излъчва щастие, когато говори за Бени. Тя е много развълнувана да започне тази следваща глава с него", коментира източник на "Us Weekly".

