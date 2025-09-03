Вучич е доволен след срещата с Путин

Сръбският президент Александър Вучич заяви в Пекин, че е провел открит и изчерпателен разговор с руския президент Владимир Путин по ключови политически и икономически теми, сред които Косово и Метохия, ситуацията в Босна и Херцеговина и енергийното сътрудничество, съобщи Политика РС.

„Русия категорично защитава позицията за уважение на териториалната цялост на Сърбия. Москва ясно заявява и разрушаването и нарушаването на Брюкселското и всички други споразумения, които подписахме с гаранции от трети страни“, каза Вучич.

Той уточни, че с Путин са обсъдили и положението в Босна и Херцеговина, като подчерта очакването си за продължаващи контакти и срещи между ръководството на Република Сръбска и министри от руското правителство.

По думите му енергетиката остава стратегически приоритет за Белград. „Поисках от президента Путин Сърбия да получава газ на изгодни цени, в по-големи количества и с повече гъвкавост. Газът ни е необходим не само за индустрията и домакинствата, но и за електроцентралите и топлофикациите, които произвеждат ток в най-трудните дни,“ заяви Вучич. Той припомни, че се работи по разширяване на хранилището „Банатски Двор“, както и за насочване на част от количествата към унгарски съоръжения. Освен това обяви строеж на петролопровод до унгарската граница, който ще осигури по-голяма енергийна стабилност и диверсификация на доставките.

Президентът изрази увереност, че до края на септември ще бъде подписан нов газов договор с Русия. „Президент Путин ми каза, че той ще бъде справедлив за Сърбия. Вярвам, че ще получим нов контракт при благоприятни условия до края на месеца,“ подчерта Вучич. Той съобщи също, че предстои съвместно заседание на междуправителствените комитети на двете държави, което ще задълбочи икономическото и енергийното партньорство.

В по-широк план разговорът обхванал и теми като култура, спорт и военно-техническо сътрудничество, както и възможностите за изграждане на малки ядрени електроцентрали. „Сърбия харчи все повече, броят на фабриките и индустриите расте, затова трябва да мислим за следващите 20–30 години. В този контекст са нужни големи енергийни проекти,“ отбеляза Вучич.

Той разкри, че Путин е поставил особен акцент върху съхраняването на сръбската независимост. „Посочи ми, че някои биха искали да не съм начело на Сърбия, но подчерта уважението си към факта, че решенията вземаме сами, а не някой друг вместо нас,“ заяви държавният глава.

Александър Вучич е на посещение в Китай от 2 до 4 септември по покана на президента Си Дзинпин, за да присъства на отбелязването на 80-ата годишнина от победата във Втората световна война, пише БГНЕС.