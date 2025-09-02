IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е започнала струпване на войски в някои участъци

Това заяви Володимир Зеленски

02.09.2025 | 23:52 ч. Обновена: 03.09.2025 | 01:42 ч. 40
Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари".

"Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски, цитиран от БТА.

