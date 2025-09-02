IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тунизиец намушка петима в Марсилия

Френската полиция го застреля

02.09.2025 | 22:37 ч. Обновена: 03.09.2025 | 00:02 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.

Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.

Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия.

Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си, пише БТА.

