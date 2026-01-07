Захарова опроверга твърденията на САЩ за уж безкръвна операция във Венецуела

Официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова опроверга изявленията на Вашингтон, че операцията във Венецуела уж е преминала безкръвно.

„Как така никой не е загинал? Когато САЩ казват, че тази така наречена операция е преминала безкръвно, това означава ли, че те не смятат гражданите на Венецуела и Куба за хора? Кой им е дал такова право? Кой им е дал правото да не виждат онези кървави последици, които самите те предизвикаха, които настъпиха в резултат на техните действия?“ – заяви тя в ефира на радио Sputnik.

По-рано вестник The Washington Post съобщи, че при провеждането на операция на САЩ по отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро са загинали около 75 души, включително цивилни.

Министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто на 3 януари заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни обекти в Каракас, като нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела е въведено извънредно положение. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди тези удари и обяви залавянето и извеждането от страната на венецуелския лидер Николас Мадуро заедно със съпругата му. Те са били отведени в САЩ и се намират в следствен арест в Бруклин, в южната част на Ню Йорк, припомня ТАСС.

Тръмп твърдеше, че временното управление на Венецуела ще бъде поето от Съединените щати. Ръководителят на американската администрация изрази увереност, че Вашингтон ще получи от Каракас компенсации за американските нефтени компании. На 6 януари Тръмп заяви, че властите на Венецуела ще предадат на САЩ от 30 до 50 милиона барела петрол за продажба, а контролът върху приходите от тази сделка ще бъде осъществяван от него.