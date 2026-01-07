IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Захарова опроверга твърденията на САЩ за уж безкръвна операция във Венецуела

Според The Washington Post са загинали 75 души, включително цивилни

07.01.2026 | 19:45 ч. 22
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова опроверга изявленията на Вашингтон, че операцията във Венецуела уж е преминала безкръвно.

„Как така никой не е загинал? Когато САЩ казват, че тази така наречена операция е преминала безкръвно, това означава ли, че те не смятат гражданите на Венецуела и Куба за хора? Кой им е дал такова право? Кой им е дал правото да не виждат онези кървави последици, които самите те предизвикаха, които настъпиха в резултат на техните действия?“ – заяви тя в ефира на радио Sputnik.

Свързани статии

По-рано вестник The Washington Post съобщи, че при провеждането на операция на САЩ по отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро са загинали около 75 души, включително цивилни.

Министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто на 3 януари заяви, че САЩ са атакували цивилни и военни обекти в Каракас, като нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела е въведено извънредно положение. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди тези удари и обяви залавянето и извеждането от страната на венецуелския лидер Николас Мадуро заедно със съпругата му. Те са били отведени в САЩ и се намират в следствен арест в Бруклин, в южната част на Ню Йорк, припомня ТАСС.

Тръмп твърдеше, че временното управление на Венецуела ще бъде поето от Съединените щати. Ръководителят на американската администрация изрази увереност, че Вашингтон ще получи от Каракас компенсации за американските нефтени компании. На 6 януари Тръмп заяви, че властите на Венецуела ще предадат на САЩ от 30 до 50 милиона барела петрол за продажба, а контролът върху приходите от тази сделка ще бъде осъществяван от него.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Захарова твърдения САЩ безкръвна операция Венецуела
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem