Русия вербува южноафриканци за войната си, използвайки приложение за игри

Русия е набелязала южноафрикански видеогеймъри като част от кампания за набиране на персонал за войната си в Украйна, според документи, включващи двама мъже, заминали да се бият.

Мъжете на около 20 години напуснаха Южна Африка през юли миналата година, след като разговаряха с геймър за присъединяване към руската армия чрез приложение, наречено Discord, пише за Bloomberg журналистът Антъни Сгуазин.

Южноафриканците редовно са използвали Discord, докато са играли военната игра Arma 3, каза човек, запознат с начина, по който са били вербувани, пожелал да остане анонимен. В рамките на седмици след подписването на военен договор близо до Санкт Петербург, медицинско свидетелство показва, че един от тях е убит в сраженията в Украйна, според източника.

Набирането на войници за Русия предизвика скандал в Южна Африка през последните седмици

Воюването за или подпомагането на военните на чужда държава е незаконно в страната от 1998 г.

На 20 ноември Bloomberg съобщи, че дъщеря на бившия президент Джейкъб Зума е участвала в набирането на мъже от Ботсвана и Южна Африка за руска военна служба. Твърди се, че им е било казано, че ще посетят курс за обучение на бодигардове.

В края на ноември жена, водеща на южноафриканско държавно радио, беше арестувана заедно с четирима мъже по обвинения, че ги е вербувала за руската армия. Оттогава те са обвинени в нарушаване на закона, освободени са под гаранция и ще се явят в съда на 10 февруари. Те не са правили публични изявления.

Стотици хиляди руски войници бяха убити или ранени след пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до недостиг на човешка сила.

През ноември външният министър на Кения заяви, че до 200 граждани на страната се бият за Русия и че има съобщения за вербуване на войници от Русия в страни като Камерун и Буркина Фасо. Нито едно от тези действия не е станало чрез използване на приложение за комуникация чрез игри.