Жизнените показатели на Борислав Михайлов са стабилни, но не е комуникативен. Това съобщи Венци Рангелов, един от моторите на Фондацията "Национали 94" в "Подкаст в ефира" по Дарик.. Фондацията бе основана с участието на героите от незабравимото американско лято в САЩ преди 31 години.

Припомняме, че бившия президент на БФС Михайлов получи инсулт в края на ноември.

Свързани статии Борислав Михайлов е получил инсулт, в болница е

"Председателят на Фондацията - Борислав Михайлов, знае се, че е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни. Това е, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас - хората от Фондацията, неговите колеги, но и цяла България", разкри Рангелов и допълни:

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз. За Боби – състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние – 5–6 месеца и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал".