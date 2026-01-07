IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Жизнените показатели на Борислав Михайлов са стабилни, но не е комуникативен

Венци Рангелов говори за състоянието на бившия президент на БФС и не губи надежда

07.01.2026 | 19:23 ч. Обновена: 07.01.2026 | 20:27 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жизнените показатели на Борислав Михайлов са стабилни, но не е комуникативен. Това съобщи Венци Рангелов, един от моторите на Фондацията "Национали 94" в "Подкаст в ефира" по Дарик.. Фондацията бе основана с участието на героите от незабравимото американско лято в САЩ преди 31 години.

Припомняме, че бившия президент на БФС Михайлов получи инсулт в края на ноември.

Свързани статии

"Председателят на Фондацията - Борислав Михайлов, знае се, че е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни. Това е, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас - хората от Фондацията, неговите колеги, но и цяла България", разкри Рангелов и допълни:

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз. За Боби – състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние – 5–6 месеца и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борислав Михайлов Венци Рангелов жизнени показатели стабилни комуникативен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem