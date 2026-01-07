Дали Арктика е на път да се превърне в сцена на пълномащабна война?

След необикновеното си изпълнение на Николас Мадуро миналия уикенд, Доналд Тръмп засили заплахите си да завземе контрола над Гренландия. Придобиването, което той разглежда като „голяма сделка с недвижими имоти“, е в ума му от близо десетилетие. „Мисля, че ще го получим“, каза той в обръщение към Конгреса миналата година. „По един или друг начин ще го получим.“

Провокативно озаглавената „Полярна война“ на Кенет Р. Розен следователно е навременна. Тя твърди, че цялата Арктика се загрява за битка. Осем държави, включително Русия и Съединените щати, вече поддържат „изследователски“ бази в региона. Всичките пет военни академии в САЩ сега предлагат курс по Големия северен бял залив, а през 2021 г. Индия се обяви за „близо арктическа държава“. „Възможността за конфликт“ там горе, заявява Розен, „сега изглежда неизбежна“.

Но дали е така? В поредица от кратки глави, свободно подредени по циркумполярна география, Розен излага убедителни аргументи, че проблемите дебнат зад айсбергите. Арктика се затопля четири до пет пъти по-бързо от останалата част на света и авторът демонстрира как „сложното съчетаване на национални интереси и незаинтересованости“ – добив на въглеводороди и стратегически амбиции – представлява далеч по-големи опасности сега, когато е съчетано с бързите климатични промени. В днешния свят, както командирът на норвежкия флот казва на Розен: „Това, което се случва тук, се случва навсякъде.“

Русия изрази загриженост, както в доклада си за Арктическа стратегия от 2020 г., относно намаляващото население на региона, неадекватното развитие и спънатата индустрия за проучване на природни ресурси, представляващи заплаха за националната сигурност. Розен обаче смята, че нахлуването в Украйна, заедно с „намесата в западните избори“ и т.н., „може да показва, че Русия смята, че що се отнася до Арктика, тя вече е спечелила“ полярната война и следователно може да премине към други зони със стратегическо значение, пише The Telegraph.

Междувременно Китай строи ледоразбивачи (четири вече са в експлоатация), за да отвори вълнуващ „Полярен път на коприната“. Розен предполага, че нацията „се обединява“ с Русия, за да шпионира НАТО на или извън северния бряг на Норвегия, позовавайки се на нова китайска сателитна станция в Кируна, Швеция. Която теоретично събира данни, но чиято спектрална външност е достатъчна, за да предизвика съмнения за наблюдение. В същия район Русия „проучва шведската отбрана“ с „хибридни атаки“, които „остават неоспорими от руска страна“.

Неподготвеността на САЩ е основна тема на книгата и ястребите в Белия дом може (но няма) да обърнат внимание, докато насочват поглед към Гренландия. Розен посочва, че „исторически погледнато, американското желание да контролира Гренландия съществува почти толкова дълго, колкото и самата Америка... Не реториката на Тръмп за превземане беше това, което ме порази... Беше некомпетентността около идеята.“ Подобна некомпетентност може или да позволи на съперниците си да осигурят контрол над Арктика, или да предизвика тромави, некоординирани маневри на САЩ, които да въвлекат напрегнатия регион във войната, за която се казва в заглавието на книгата.

Но кой обръща внимание на тези трусове? Розен рисува добра картина на полярни дискусии, на които делегатите изпускат горещ въздух в сауните на петзвездни хотели, докато гледат Северното сияние. На Асамблеята на Северния полярен кръг през 2023 г. в Рейкявик делегацията на САЩ наброяваше 160 души. Увеличението на милитаризираните риболовни кораби в региона (по същество военни кораби под прикритие) също заслужава сериозно внимание.

Очевидно е, че макар Обединеното кралство да няма постоянна военна база в Арктика, тези бурни води биха могли да се разбият на нашите брегове. Розен не го споменава, но наскоро Комисията на Камарата на лордовете избра „развиващите се интереси на Русия и Китай“ като ключова причина, поради която Великобритания трябва да преразглежда арктическата си стратегия.