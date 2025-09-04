Ким Чен Ун пристигна в Китай с дъщеря си: Какво прави Джу Е в Пекин?

Докато севернокорейският лидер Ким Чен Ун слизаше от зеления си брониран влак в Пекин във вторник, посрещнат от китайски служители, които му стискаха ръката и го водеха по червен килим, много наблюдатели забелязаха младото момиче, което вървеше зад него, усмихвайки се учтиво, облечено в черно с коса, вързана на панделка.

Смята се, че това е Ким Джу Е, мистериозната дъщеря на лидера. Тя е правила различни публични изяви през годините, най-вече на военни събития, което предизвика спекулации за това защо е в Пекин и дали Ким може би подготвя бъдещия си наследник.

Първото публично пътуване на младото момиче в чужбина е от огромно значение, а именно - на парад, където китайският лидер Си Дзинпин ще покаже военните си сили, а баща й ще стои рамо до рамо с други автократи, включително Си и руския президент Владимир Путин – партньорства, в които може би един ден ще се наложи младото момиче да се ориентира.

Детето не се виждаше никъде в сряда, докато баща й крачеше по червения килим на площад Тянанмън преди военния парад на Си.

Малко се знае за дъщерята на Ким, чиято първа публична поява през 2022 г. потвърди съществуването ѝ, след години на спекулации.

Американската баскетболна звезда Денис Родман разкри, че Ким има бебе на име Джу Е, когато посети Пхенян през 2013 г., казвайки след това пред The ​​Guardian:

„Държах бебето им Джу Е и говорих и със (съпругата на Ким)“.

Има различни сведения за точната ѝ възраст и година на раждане - широко се смята, че сега е предтийнейджърка или в ранна тийнейджърска възраст, въпреки че това до голяма степен се основава на показанията на Родман и не е ясно на колко месеца е била, когато той се е запознал със семейството.

Дъщерята на Ким беше представена на света в истинския стил на Ким през 2022 г., придружавайки баща си, докато той наблюдаваше изстрелването на междуконтинентална балистична ракета (МБР). През 2023 г. се състояха още няколко публични изяви – предимно на военни събития, като например военен парад, където тя наблюдаваше редици от междуконтинентални балистични ракети в столицата Пхенян.

По това време експертите заявиха, че появата ѝ на тези събития е изпратила ясно послание: че Северна Корея ще се придържа здраво към оръжията си, включително ядрената си програма, и че кланът Ким остава в центъра на военната мощ на страната.

„Като демонстративно включва съпругата и дъщеря си, Ким иска наблюдателите у дома и в чужбина да видят семейната му династия и севернокорейската армия като неразривно свързани“, каза Лейф-Ерик Ийсли, професор в университета Ихва в Сеул, след парада през 2023 г.

Северна Корея се управлява като наследствена диктатура от основаването си през 1948 г. от Ким Ир Сен. Синът му, Ким Чен Ир, поема властта след смъртта на баща му през 1994 г., а Ким Чен Ун поема властта 17 години по-късно, когато Ким Чен Ир умира.

Като се има предвид значението на семейната династия, публичният дебют на дъщерята на Ким предизвика дебат дали тя може да бъде подготвена за наследник - със смесени мнения сред експертите.

Някои посочват начина, по който тя е отразявана в севернокорейските държавни медии - описана като „обичана“ и „уважавана“ - като знак, че може да има специален статус. Привличането ѝ на военни събития от ранна възраст може да бъде начин да се подготви за реалностите на ръководенето на 1,3 милиона служители на въоръжените сили, както и да се култивира доверие и уважение от тези войски, казват експерти.

Но други са скептични - казвайки, че отдавна вярват, че другите две деца на Ким ще бъдат избрани за наследници.

Публичните ѝ изяви биха могли да бъдат и PR ход за култивиране на образ на Ким като „семеен човек“ или „бащинска“ фигура, каза Джени Таун, старши сътрудник в Центъра „Стимсън“ и директор на Корейската програма на центъра, в интервю за CNN през 2024 г.

Тя посочи, че би било логично Ким да използва дъщеря си за тази цел вместо синовете си, защото Родман вече е разкрил съществуването ѝ на света – докато още по-малко се знае за нейните братя и сестри, които все още могат да пораснат далеч от светлината на прожекторите.

Например, самият Ким е учил в Швейцария през 90-те години на миналия век, но дъщеря му е „твърде известна сега, никога няма да може да учи в чужбина“, каза Таун.